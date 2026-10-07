「現在怕買不到、以後排隊賣不掉」！川湖千張等賣 陳嘉偉喊：5萬點才會崩

雙十連假前9月營收陸續開獎，分析師陳嘉偉在節目中示警，市場整天喊行情要衝5萬點，根本是「5萬點才會崩盤」。現在融資一路直線暴增創新高，散戶前仆後繼把錢往股市砸，大家才短短兩個月，就完全忘記7月是怎麼大跌的。

陳嘉偉直言，這波大盤和櫃買從7月急跌後拉上來，本質就是「單腳反彈」。在技術面上，高檔單腳反彈如果沒有打出第二隻腳打底，最後一定就是做M頭崩盤。盤面看似熱絡，其實全靠非電子族群在撐，中小型電子股早已殺翻天，融資卻還在天天創高。

個股方面更是「現在害怕買不到，以後排隊賣不掉」的最好寫照。

比如：國巨*（2327），早上傳出三星簽長單的利多，大家一窩蜂追進去差一檔拉到漲停，結果一路走低收盤只剩3.51%，早盤衝進去的人全被套牢，市場根本連利多利空都分不清楚。

股後川湖（2059）更慘，8月營收公布隔天就亮燈跌停；這次9月營收驟減31%，直接跳空鎖死跌停，尾盤還有近千張排隊等著賣、根本賣不掉...

甚至前股后穎崴（6515）9月營收月減26%，同樣跳空跌破年線躺平跌停，股王信驊（5274）也短短十天跌掉快兩成。

陳嘉偉強調，股價永遠領先反映基本面放緩，中經院9月PMI已經示警電子訂單趨緩；連假前融資創新高、高價股營收炸彈連環爆，散戶如果還在一頭熱盲目追高，小心接下來面臨的就是空頭大屠殺。

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