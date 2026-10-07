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台積電用電暴增是意外？網談台灣能源政策：政府不用會算命、但要有備案
台電傳出評估找台積電等用電大戶出資興建電廠，引發市場討論，一名PTT網友進一步把焦點拉回台灣能源政策，認為與其追問「10年前誰能預測AI、台積電會發展到現在規模」，更重要的是當年的電力規劃，有沒有把用電大幅成長等情境納入考量。
原PO指出，電廠、電網與儲能都需要長時間規劃，能源政策也不能只考慮正常情況，包括天然氣價格、地緣政治、綠能進度與產業用電超出預期等風險，都應預先納入評估。他認為，政府不必精準預測未來，但能源系統應保留一定餘裕，避免預測失準後缺乏選項。
對於能源配置，原PO並未主張只押單一能源，而是認為核能、綠能與天然氣都有各自問題與功能，較合理的方向應是分散風險，同時搭配儲能與電網建設。他也把問題拉回台積電，認為「台積電到底該不該分攤新電廠成本」可以另外討論，不應把目前補充電力的需求單純歸因於台積電用電增加。
文章曝光後，不少PTT網友認同長期規劃的重要性，有人留言「簡單來說，就是沒有長期規劃」、「能源本來最好就是走包牌，單壓一個本來就是錯的」，也有人認為能源來源多樣化，才能增加面對產業發展與突發狀況的彈性。
不過，也有另一派網友質疑，10年前不只政府，連企業都難以準確預測AI爆發及未來用電需求，反問「2016哪有AI」、「台積電都沒法保證說出自己五年後會怎樣了，何況是政府」；也有人提醒，預留過多發電設施同樣涉及維護成本。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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