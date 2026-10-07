台股逼近5萬點、平均月薪4.9萬！「指數比薪水高」掀熱議 網抓出盲點

台股逼近5萬點，「指數比月薪還高」意外成為社群話題。台股加權指數5日大漲1236點，收在49712點，有網友自嘲「指數已經比我月薪還高了」，讓台股點數與上班族薪資被放在一起討論。

主計總處公布今年1至7月薪資統計，全體受僱員工每月經常性薪資平均為4萬9054元、年增2.94%；經常性薪資中位數為3萬9341元、年增3.06%。單看數字，台股5日收盤49712點，確實高於兩項薪資數據。

不過，新聞被轉貼至PTT股票板後，不少網友質疑比較方式，反問「月薪跟指數要怎麼比？」、「兩個完全不同意義數值也能拿來比」。台股加權指數是市場指數，月薪則是以新台幣計算的所得，兩者單位與意義不同，數字只能形成話題上的對照，不能直接比較高低。

也有網友從投資角度切入，留言「再不投資呀」、「這年代當股東比當員工賺，所以要買股票投資啊」；另一派則認為，與其比較指數與月薪，不如先提升工作技能與收入能力。

還有人反諷「漲到薪水的十倍不是更好嗎？」、「我月薪6位數，指數可以爭氣一點嗎」。台股49712點、平均薪資4萬9054元與中位數3萬9341元形成話題反差，但網友的質疑也點出核心：股市指數與薪資本質不同，不能只憑數字大小直接畫上等號。

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