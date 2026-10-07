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永豐金證券首推大額債全線上交易 大戶熱愛債券揭密

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
銀行與證券買大額債券比較。永豐金證券／提供
銀行與證券買大額債券比較。永豐金證券／提供

國人愛債，歷久不衰！近年科技產業成當紅炸子雞，但電信服務產業等長青樹也未從國人視野消失。永豐金證券首次揭密用戶買債行為，異於股票買高成長產業，買債不追求超額報酬。10年期以上長期債券、產業以主權債為最大宗，無線電信債也受歡迎，相對半導體僅排行第五，顯示台灣富人資產配置重視平衡，以無論市場多空都能「持盈保泰」為首要目標。

科技巨擘傳出擬發行100年期債券，但台灣富人買債以「看得到、有信心」為重心。永豐金證券觀察用戶買債，偏愛高評級債券，僅約二成上下為捕捉高報酬布局非投資等級債。產業別上，主權債與無線電信服務債備受偏愛，與證交所公布定期定額前十大排行榜，7月就有中華電與六家金控股入列不謀而合，顯示大額債券投資人偏好穩定現金流與防禦的特性。

永豐金證券因應投資人股債配置需求，旗下一站式數位財管平台「大戶豐APP」第3季全新增加大額海外債，債券商品更由142檔擴增至逾1,100檔，涵蓋全球逾25個國家與地區市場，提供公司債、主權債及金融債等多元選擇；小額債最低申購門檻1,000美元，大額債30,000美元起。

即日起只要開立永豐金證券複委託帳戶及永豐銀行外幣自有帳戶，線上即輕鬆買大額債、無須臨櫃，高效滿足高資產客戶多元固定收益投資需求。APP系統也會自動檢核客戶風險等級與交易商品等級適配機制，控制風險管理，提供更便利完善的海外債券投資體驗。

為落實「一個永豐、全方位守護」，永豐金證券以「智能×配置」打造大戶豐APP，為客戶量身訂做財富管理貼身線上秘書，除一次掌握永豐銀與永豐金證券十大類金融資產及即時損益，涵蓋國內外證券、基金、海外債、境外結構型商品與可轉債資產交換（CBAS）商品等，還整合投資、投後監控與資產配置全覽服務；APP下載已突破50萬次，每月瀏覽量近億次，未來將擴充商品、完善全球資產配置版圖，實現「翻轉金融共創美好生活 Together, a better life」的集團願景。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

永豐金 債券 富人

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