台積電恐被找去「包電廠」？台電評估新方案 公司回應還不清楚

AI發展帶動用電需求增加，台電傳出正在評估新的電廠投資模式。知情官員透露，除了原先研究針對半導體、AI資料中心（AIDC）等用電大戶的相關方案，另一項備案是找台積電、AIDC等用電大戶出資興建「包電廠」；如果企業不願意，也可能請業者自行興建電廠，但後續仍須進一步盤點電力供需與成本。

根據規劃，未來10年台灣將有25部大型天然氣機組上線，扣除除役機組後，燃氣機組容量淨增加18GW。不過台積電目標2040年達成RE100，可能使燃氣電廠中期之後供電量減少，因此台電也在思考電廠投資折舊攤提問題。台電董事長曾文生表示，相關成本確實需要與科技業界討論，但不是透過差別電價，而是希望與科技業共同決策。

至於「包電廠」如何進行，知情人士表示，構想是由台積電等企業出資投資興建、包下電廠產能，未來再從電費逐步折抵。以一座新天然氣電廠來看，經費上看千億元，若再加上天然氣接收站、儲槽等周邊設施，可能達2000億元，工期約5至6年。台積電則回應，目前正值法說會前緘默期，無法回應，對於需要出錢蓋電廠一事也還不清楚，需要進一步了解。

消息曝光後，PTT網友立刻掀起兩派討論。部分網友質疑「台積電又不是沒有付電費」、「講得好像台積電沒付電費一樣」，也有人反問「不是說不缺電嗎？」認為供電及電廠建設原本就應由政府與台電負責；還有人擔心，若企業需要額外負擔電廠建設成本，是否會增加在台投資負擔。

不過另一派網友則認為，用電大戶參與電廠投資並非完全不合理，有人直言「其實很合理啊」，也有人認為若由台積電出資興建，應讓相關電力優先供應台積電使用。討論也延伸到「台積電自己蓋電廠」的可能性，但目前相關方案仍停留在評估階段，實際模式仍待台電與科技業進一步討論。

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