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隔日沖勝率真的很高？網好奇「錢多就能贏」 內行點出失敗關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇隔日沖大戶為何長期存在市場，是否與資金、籌碼及交易成本優勢有關，引發PTT熱議。聯合報系資料照
一名網友好奇隔日沖大戶為何長期存在市場，是否與資金、籌碼及交易成本優勢有關，引發PTT熱議。聯合報系資料照

隔日沖真的有這麼好賺？一名網友在PTT發文表示，隔日沖大戶的進出分點通常不難辨認，甚至不少看盤軟體都會直接標示，但這套操作方式仍長期存在市場，讓他好奇「為什麼隔日沖勝率那麼高？」並猜測是否與大戶資金雄厚有關。

原PO進一步提出疑問，如果前一天成功鎖住漲停，加上隔天開盤採集合競價，大戶若擁有足夠資金，是否就能透過大量掛單讓股價開高，再把手中籌碼賣出。不過他也觀察到，有些股票前一天鎖漲停，隔天卻直接開平盤，最後甚至一路殺低，讓隔日沖操作同樣可能失敗。

對於「隔日沖勝率高」的說法，原PO後續也補充，自己並沒有實際統計數據，主要來自耳聞及市場觀察。他真正好奇的是，隔日沖策略存在市場多年，大家也知道部分分點的操作模式，為何這套方法仍持續存在，是否代表只有少數具備資金等條件的人才能操作。

文章曝光後，不少網友把原因歸結到資金與交易成本，有人直言「錢多的說了算」、「本多終勝」，也有人提到大戶手續費、退佣及籌碼優勢都可能與一般投資人不同。不過也有人反問「勝率高在哪？」、「高在哪，你統計一下」，認為沒有數據就不能直接認定隔日沖具有高勝率。

也有網友提醒，即使前一天成功鎖住漲停，隔天仍可能因買盤不足而開低，甚至遭遇其他大戶倒貨；真正能否獲利，還要看手中大量籌碼能否順利賣出。有人因此直言「你不要看到隔天開高就等於隔日沖勝率」，也有人開玩笑表示，失敗就變成「隔週沖、隔月沖、隔年沖」，意外成為討論串另一個熱門話題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

隔日沖 漲停

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