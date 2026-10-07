信貸當沖慘賠近百萬！他連卡費最低都繳不出 花2年還清曝3大教訓

投資市場行情熱絡，不少投資人希望透過槓桿放大獲利，但若風險超過自身承受能力，也可能讓投資虧損進一步演變成債務問題。一名網友在Dcard分享，過去沉迷當沖，不僅申辦信貸投資，甚至將借來的資金再拿去融資買股，最終一路虧損、增貸，累積近百萬元負債，直到連信用卡最低應繳金額都付不出來才決定停手。原PO靠債務整合、兼差增加收入，花費2年終於清償債務；文章也讓不少網友有感，認為真正危險的不是單純投資股票，而是相信自己「一定能賺回來」，進而不斷借錢、提高槓桿。

原PO表示，台股剛突破2萬點時，自己一度認為可以靠股票快速賺錢，因此每天進行當沖，後來甚至申辦信貸投入股市，再將借來的資金透過融資放大部位。然而槓桿過高後，只要市場出現波動就難以承受，經常在低點認賠出場，光是當沖就賠掉數十萬元。即使資金已經見底，他仍相信「可以再賺回來」，於是持續增貸，後續甚至轉向其他借貸管道，債務也愈滾愈大，直到有一天發現連信用卡最低繳款都拿不出來，才意識到問題已經失控。

為了處理債務，原PO開始尋求債務整合，但因短時間內聯徵查詢次數較多，曾遭銀行拒絕。後來在相關業務建議下，他先暫停申請3個月，期間大幅壓低生活支出，下班後再靠跑外送增加收入，形容當時幾乎每天靠泡麵、即期食品度日。3個月後重新申請債務整合，終於成功降低每月還款壓力；從此也完全退出股市，將兼差收入與省下來的支出持續拿去還債，最終花了約2年將近百萬元負債全部清零。他也以自身經驗提醒，不要使用超過承受能力的槓桿，更不要陷入「以債養債」循環。

對此不少網友認為，槓桿投資最難克服的往往是「想靠下一次翻身」的心態。有人指出，當負債者把投資視為唯一翻身機會時，即使旁人勸阻也未必聽得進去，反而容易因為急著回本繼續加碼；也有人直言「借錢當沖本來就很危險」，認為收入與資產愈不足時，越不應該把僅剩的財務空間拿來承擔高風險。甚至有正在信貸、增貸投入股市的網友看完文章後坦言「這樣看看也有點可怕」。

也有其他曾陷入債務循環的網友分享類似經驗，有人表示，年輕時同樣從信貸投資開始，從數十萬元一路借到接近300萬元，後來甚至以房屋辦理高利率二胎，直到債務快速膨脹才驚覺問題嚴重。目前雖已將部分高利借款整合成較低利率貸款，但每月薪資扣除房貸、信貸與生活費後幾乎所剩無幾，預計仍要花數年才能逐步清償，也讓不少人感嘆，一次過度槓桿造成的財務後果，可能需要好幾年才能修復。

不過，也有網友認為問題不完全出在「股票」本身，而是原PO過去使用信貸、融資及頻繁當沖的投資方式。有人建議，等財務狀況真正穩定、建立緊急預備金後，未來仍可重新認識風險較低的長期投資方式，例如以自有資金分批投入大盤型ETF，而非再次追求短期翻倍。

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