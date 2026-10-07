台美股都有還不夠分散？他驚覺「滿手都是AI」轉看日股

不少投資人會透過跨市場布局降低風險，但「買不同國家的股票」不一定等於真正分散。一名網友在Dcard分享，自己投資約3年，原本同時持有台股0050、半導體與AI供應鏈，以及美股QQQ與科技巨頭，自認已做到台、美股分散，整理持股後才驚覺幾乎都圍繞AI，因此開始研究日本商社、汽車、電信等不同產業。文章引起網友共鳴，不少人笑稱檢查自己的投資組合後也發現「真的全是AI」，認同跨市場卻集中科技股只能算「假分散」；但也有人認為AI仍是長線趨勢，或乾脆透過全球型ETF分散即可，不一定需要特別挑日股個股。

原PO表示，自己存股約3年，平時只要薪水有剩就會投入市場，近期將所有持股整理後發現，台股除了0050外，還持有數檔半導體、AI供應鏈，美股則以QQQ搭配兩檔科技巨頭為主。乍看之下資產橫跨台灣與美國，但若把公司名稱遮掉，投資邏輯其實只剩下一句「我很看好AI」。他擔心未來若AI產業遭遇大幅修正，台、美兩邊持股可能同步下跌，直言自己只是「把同一個風險分散到兩個交易所」。

為了增加不同產業配置，原PO近期開始研究日股，鎖定商社、汽車及電信等與AI連動程度較低的產業，加上看到波克夏持續布局日本商社，以及東京證券交易所推動企業改革等消息，更讓他產生興趣。不過實際準備透過複委託買進後才發現，日本股票多以100股為一個交易單位，Toyota一單位就要數萬元台幣，任天堂更要20多萬元，一度讓小資族的「國際分散」計畫打退堂鼓；後來才發現樂天、Sony等不同個股的單位金額仍有差異，因此改採每月先預留日股預算，等資金累積到足夠一個交易單位後再慢慢買進。

不少網友對「假分散」相當有感，有人看完文章立刻檢視自己的持股，才驚呼「真的全是AI」，也有人認同「把錢撒在台美科技股根本是假分散真歐印」。部分網友建議，若目的真的是降低產業集中，可以加入傳產、生技、金融、汽車或其他內需產業，而不是只換一個交易市場；更有人直言，分散投資的目的未必是提高報酬，而是降低單一產業波動對整體資產的衝擊，「不是為了賺更多，是為了晚上睡得著覺」。

至於是否有必要特別轉進日股，網友看法則相當分歧。支持者指出，日本有不少較少受到台灣投資人關注的企業及「隱形冠軍」，加上近年企業治理改革、庫藏股及提升資本效率等議題受到市場關注，五大商社也因波克夏長期持有而成為熱門標的；有人分享自己先從日股ETF入門，之後才轉進汽車、金融等個股，也有人認為若看不懂日文財報，直接透過ETF布局會比選擇單一公司簡單。

不過也有網友認為，若目的只是全球分散，直接投資VT等全球型ETF可能更加直觀，沒必要為了降低AI曝險刻意挑選日本個股；此外，小資族透過複委託買日股還必須注意交易單位、手續費與最低收費，如果每次僅投入數千元，交易成本占比可能偏高，因此有人建議先累積較大一筆資金再下單。另有人提醒，日本同樣有半導體設備等科技強勢產業，若真的想降低AI曝險，重點仍是「產業配置」，而非單純把資金從台股、美股搬到日股。

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