高薪上班族為何難財務自由？郭哲榮：勞工賺錢速度追不上資本

只要進了好公司、努力加班領高薪，就能實現財務自由嗎？摩爾投顧投資長郭哲榮在節目中直言，資本主義最殘酷的真相，就是「勞工辛苦賺錢的速度，永遠趕不上企業與資本成長的幅度」。

他以台積電為例，即使工程師年薪高達五、六百萬元，但只要大環境或高層政策改變，分紅比例說調降就調降。

凸顯受薪階級的被動處境：不管再優秀、再拚命，企業創造的龐大利潤，最大份額仍歸企業主和股東所有；想翻轉財富結構，他認為關鍵就是成為企業的股東。

面對通膨壓力，郭哲榮也提醒，許多人不敢買股票，只把辛苦賺來的錢存在銀行，看似保本，實際上資產可能持續被通膨侵蝕。 通膨就像隱形的吃錢怪獸，如果定存報酬連物價漲幅都追不上，更別提跟上市場成長速度，過度保守反而可能讓資產慢慢縮水。

對於怕賠錢、不敢碰股市的人，他也點出其中迷思。很多人覺得買股票會賠錢，是因為習慣追高殺低、單押熱門飆股；但只要把眼光放遠，他認為全球優秀企業的價值中長期仍會向上成長。既然難以預測個別公司的起伏，他認為可透過市值型ETF分散投資，參與整體市場的成長。

郭哲榮認為，投資不是為了短期投機暴富，而是建立長期的財富累積方式。面對薪資停滯與通膨侵蝕，除了靠工作收入，也可透過資本參與企業獲利成長，並以長期持有大盤指數標的作為其中一種方式。

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