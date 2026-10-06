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台積電5000元怎麼算？阿格力揭估值邏輯：EPS 200元乘25倍本益比

聯合新聞網／ 阿格力
阿格力認為，台積電後續可觀察新產能、產能放量及EPS變化；若以EPS 200元、25倍本益比估算，對應股價約5,000元。美聯社
阿格力認為，台積電後續可觀察新產能、產能放量及EPS變化；若以EPS 200元、25倍本益比估算，對應股價約5,000元。美聯社

＊原文發文時間為9月4日

台積電（2330）近期股價高檔盤整，財經專家阿格力表示，台積電股價最近確實比較悶，後續表現可從主要客戶輝達NVIDIA）的營運數字觀察。

阿格力分析，輝達最新一季營收達900多億美元、年增率破百，其中資料中心營收占比達90%、年增117%。包含主權AI及非科技七巨頭等一般企業購買數據中心的營收，年增率更達138%，顯示AI需求已從少數科技巨頭訓練模型，擴散至各行各業與主權AI。

阿格力指出，台積電是輝達核心代工供應商，Blackwell架構採用台積電3奈米製程，後續Vera Rubin系列也準備放量，將進一步採用2奈米先進製程。輝達下一季營收財測上看1081億美元，下一個會計年度更預告營收將成長7成，高於市場原先預期的44%。

對於台積電目前股價表現，阿格力認為，主要與新產能尚未正式開出有關，後續可觀察新廠開出、產能放量及EPS變化。

至於長線評價，他以台積電每股盈餘（EPS）200元作為觀察目標，若以25倍本益比估算，對應股價約為5,000元。

◎本文獲 阿格力 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台積電 EPS 本益比 輝達 營收 NVIDIA 時間

阿格力

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