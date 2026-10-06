聯發科（2454）傳AI Token一天僅2.2美元！郭哲榮怒了：不改就全數出清

台灣科技圈最近在Threads跟論壇上炸鍋的話題，竟然是頂級IC設計大廠在「省AI的錢」？知名分析師郭哲榮在節目中直接開轟，點名網路盛傳聯發科限制內部員工使用AI的Token額度，傳出一天只有2.2美元，甚至一個月才給10美元，換算下來一個月才幾百元台幣。

郭哲榮痛批，反觀AI霸主輝達（NVIDIA）傳出給員工每人極高額度隨便寫程式，聯發科（2454）身為全台頂尖IC設計龍頭、吸納全台灣最優秀資工人才的第一首選，居然在關鍵生產力工具上苛扣資源。他直言，現在寫程式問100個資工畢業生有99個都說AI更厲害，不給足夠的Token額度，就像要工廠運作卻只給1度電，根本是在浪費頂尖工程師的時間自己手刻程式。

「科技業高層到底有沒有真的在用AI？連我們投顧小公司都全額補助員工用好用滿！」郭哲榮質疑聯發科管理層陷入不合理的Cost down思維，省這種微不足道的小錢，長期來看根本比傳統產業還缺乏遠見，完全跟不上矽谷競爭節奏。

身為聯發科長期投資人的郭哲榮更罕見下達最後通牒，放話如果聯發科高層這項限制策略不改，自己將會「全數出清手中的聯發科股票」。

他強調，AI是大勢所趨，一家在AI浪潮下反而限制員工使用AI技術的公司長期注定落後，寧可少賺換去買其他認真布局的供應鏈股票，也不想陪短視的高層冒險。

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