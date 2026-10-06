股票滿手、現金卻快見底！他怕失業被迫賣股 網建議留這筆錢

投資股票到底該留多少現金？一名網友在Dcard表示，自己投資一段時間後，資金幾乎都放在股票，手上現金所剩不多，開始擔心遇到股市下跌時沒錢加碼，更怕家中突然需要用錢或失去工作，只能被迫賣股。

原PO因此好奇，投資之外究竟該留下多少緊急預備金，又該如何與股票加碼金分配。文章曝光後，不少網友建議，可先從每月生活費計算，預留約3至6個月，有人則認為應拉高至6至12個月。

有網友分享，自己會留下30萬元才開始投資；也有人準備20至30萬元、50萬元不等。另有網友認為，如果上有老、下有小，預備金應再增加，重點是遇到失業或景氣反轉時，不必急著賣股票換現金。

至於「加碼金」，網友看法更分歧。有人認為緊急預備金之外的閒錢，都可以視為加碼資金；也有人主張不必刻意保留加碼金，認為留太多現金可能影響投資報酬。

留言區甚至有人表示完全不留現金，需要時再賣股票，也有人自曝留下500萬元現金。從10萬元到數百萬元都有，顯示投資人做法差異不小；較多人提到的方式，仍是先依自己的固定支出準備數個月生活費，再決定剩餘資金如何投入股市。

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