台指期突破5萬點！他50027點進3口多單 停損設49750點

台股現貨帶量突破新高，台積電也同步創高，台指期夜盤更站上5萬點整數關卡。一名網友5日晚間在PTT發文喊多台指期（TX），認為大盤與台積電同步走強，加上接近10月10日，因此決定進場做多。

原PO透露，自己在台指期夜盤一次進場3口多單，成本約在50,027點附近，並將停損點設定在49,750點。他表示，看到現貨帶量過高、台積電創高，加上台指期突破5萬點，因此想「做多玩一玩」。

台指期站上5萬點後進場，也讓不少網友討論這究竟是追高還是行情延續。有人直接喊「50000鋼底」、「5萬是起漲點」、「10月5萬是底部」，也有網友看到3口台指期多單後直呼「有猛」、「大朋友買大台」。

不過，也有人對此時進場較為保留，有網友提醒「追高？至少等個回撤吧」，也有人認為49,750點的停損「抓太緊」、「一下就穿了」，甚至有人直接回應「準備賠死」，對5萬點後續行情看法明顯分歧。

另一派網友則持續看多，有人表示「賭國慶行情，我覺得會贏」，還有人笑稱「三萬不買，四萬不買，五萬才在買」。隨著台指期站上5萬點，市場焦點也從「能不能突破」逐漸轉向突破後行情能走多遠。

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