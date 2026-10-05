快訊

黃仁勳大玩「男男吻」嘴對嘴！對方身分曝光 太太給了一眼神

12歲童豆腐岬獨泳體力耗盡險遭吞沒 海巡拋繩袋搶命驚險畫面曝

3颱共存！明後天降雨趨緩「低溫下探20度」 這時間氣溫回暖水氣增

聽新聞
0:00 / 0:00

台股5萬點近了？蔡明興：台積電（2330）跳一下就過 AI基建才走一半

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦金控董事長蔡明興表示，台股5萬點已「近在咫尺」，直言「台積電跳一下就過去了」；他並看好AI基礎建設持續發展，認為目前才走到半路。記者許正宏／攝影
富邦金控董事長蔡明興表示，台股5萬點已「近在咫尺」，直言「台積電跳一下就過去了」；他並看好AI基礎建設持續發展，認為目前才走到半路。記者許正宏／攝影

台股今（5）日收盤再創歷史新高，距離5萬點僅一步之遙。富邦金控董事長蔡明興表示，台股5萬點「一定有機會」，已經近在咫尺，更直言「台積電跳一下就過去了」，看好今年有機會看到5萬點。

蔡明興指出，台股前一陣子由小型股上漲，如今換大型股接棒，呈現輪漲格局，加上成交量能充足，「量是先行，有大的量才會有高價」，目前市場走勢看起來相當健康。談到富邦金股價，他表示目前約在150元附近整理，今年獲利不錯，全年可望有很好的表現。

對於AI帶動的經濟動能，蔡明興認為，全球AI建設主要受惠國家包括台灣與南韓，但台灣受惠產業更加分散。他預估台灣今年經濟成長率約13%，高於韓國約5%的水準。

蔡明興也看好AI基礎建設仍有發展空間，直言「現在才走到半路」。從目前上市公司的財務預測來看，普遍比今年更好；他認為，台灣能在這波AI建設中受惠，是過去50年各產業持續累積實力後的成果，如今正是全球對台灣「刮目相看」的時候。

相關說法也引發PTT網友討論，有人喊「台積電跳一下就過去了」，也有人把焦點轉向富邦金，笑稱「邦邦能不能也跳一下」；另有網友提醒，「同樣的，台積電跌一下就下去了」，對台股逼近5萬點後的走勢仍有不同看法。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

0050狂飆「100萬變256萬」！切老認今年落後逾40％：AI改變投資邏輯

300萬該買0050還是開超商？陳重銘算給你看：年化20％一年也才賺60萬

台股快5萬點「誰還賠」？苦主曬一排名單 有人慘套60%：大盤回去它還躺

台指期夜盤率先攻破5萬點！台股收49712點 達人：台積電拉一下就過

相關新聞

台指期突破5萬點！他50027點進3口多單 停損設49750點

台指期夜盤突破5萬點，網友以50027點進場3口多單並設49750點停損；市場對追高或行情延續看法分歧。

台股5萬點近了？蔡明興：台積電（2330）跳一下就過 AI基建才走一半

台股收盤再創新高逼近5萬點，蔡明興看好今年達標，稱台積電「跳一下就過」；他並指AI基建僅走一半，台灣經濟成長可望達13%。

台指期夜盤率先攻破5萬點！台股收49712點 達人：台積電拉一下就過

台股收49712點創歷史新高，大漲1236點；台指期夜盤率先突破5萬點，最高50247點，權值股走強，市場看法分歧。

台股開戶1476萬人創高！每5人近1人不到30歲 網：小學生都在聊股票

台股總開戶數9月增至1476萬人創新高，30歲以下新增逾六成；0至19歲累計近89萬人，年輕族群占比達19.1%。

「四貸同堂」要被管了？金管會否認：從未有管制 10月底跨業信用查詢仍上路

金管會澄清「四貸同堂」並非管制，10月底銀行、券商將交換信用資訊，貸款仍依個案風險與授信5P原則審查。

台股快5萬點「好公司都漲完了？」他整理高檔選股方向 點亞翔、漢唐、京元電

台股高檔選股受關注，投資人點名亞翔、漢唐、京元電等標的，並提醒依風險承受度布局，未來市場或轉向輕指數、重個股。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。