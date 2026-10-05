台股5萬點近了？蔡明興：台積電（2330）跳一下就過 AI基建才走一半

台股今（5）日收盤再創歷史新高，距離5萬點僅一步之遙。富邦金控董事長蔡明興表示，台股5萬點「一定有機會」，已經近在咫尺，更直言「台積電跳一下就過去了」，看好今年有機會看到5萬點。

蔡明興指出，台股前一陣子由小型股上漲，如今換大型股接棒，呈現輪漲格局，加上成交量能充足，「量是先行，有大的量才會有高價」，目前市場走勢看起來相當健康。談到富邦金股價，他表示目前約在150元附近整理，今年獲利不錯，全年可望有很好的表現。

對於AI帶動的經濟動能，蔡明興認為，全球AI建設主要受惠國家包括台灣與南韓，但台灣受惠產業更加分散。他預估台灣今年經濟成長率約13%，高於韓國約5%的水準。

蔡明興也看好AI基礎建設仍有發展空間，直言「現在才走到半路」。從目前上市公司的財務預測來看，普遍比今年更好；他認為，台灣能在這波AI建設中受惠，是過去50年各產業持續累積實力後的成果，如今正是全球對台灣「刮目相看」的時候。

相關說法也引發PTT網友討論，有人喊「台積電跳一下就過去了」，也有人把焦點轉向富邦金，笑稱「邦邦能不能也跳一下」；另有網友提醒，「同樣的，台積電跌一下就下去了」，對台股逼近5萬點後的走勢仍有不同看法。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。