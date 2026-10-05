台指期夜盤率先攻破5萬點！台股收49712點 達人：台積電拉一下就過

台股距離5萬點只剩一步！台股今（5）日收在49,712.04點，創下歷史新高，大漲1236點、漲幅2.55%，距離5萬點僅剩200多點；沒想到台股現貨還沒正式站上5萬點，台指期夜盤已經搶先突破關卡，盤中最高一度衝上50,247點。

台指期夜盤稍早以49,960點開出，不到1小時就突破5萬點，盤中最高來到50,247點，原新聞截稿前報50,028點，上漲84點、漲幅0.14%，與台股加權指數呈現正價差。台股今日大型權值股同步走強，台積電（2330）收2575元、上漲3%，聯發科（2454）漲4.34%，台達電（2308）也大漲6.37%，PCB、CCL及塑膠族群同樣有所表現。

投資達人葉育碩表示，台股距離5萬點真的只差「最後一哩路」，由於台指期已經率先突破5萬點，他認為現在「已經不是能不能過的問題，是什麼時候要過而已」，甚至直言「台積電拉一下，就過去了」。他也注意到，台股今日成交量放大至1.15兆元，市場交易相當熱絡。

消息曝光後，PTT股板氣氛也相當熱烈，不少網友笑稱「中秋是變盤沒錯，只是是往上變」、「五萬鋼底」、「未來就是一直噴」、「這還只是剛開始」，也有人開始喊出5.5萬甚至6萬點。原PO則感嘆，原本因為擔心「中秋變盤」而出清部分持股、準備等待大跌再進場，沒想到行情一路向上，反而因此少賺不少。

不過，市場創高也讓部分網友開始提高警覺，有人提醒「5萬就開始獲利了結準備嘍」，也有人反問「後天準備掉回4萬？」、「不要再噴了」，另有網友直言「手中持股都不會漲」，凸顯即使台股與台指期接連挑戰5萬點大關，不同投資人的持股表現與對後市看法仍有明顯落差。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。