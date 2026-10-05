台股快站上5萬點！切老見投資人開始「押身家翻身」：沒有不結束的派對

台股今天一開盤，隨著半導體類股活蹦亂跳而大漲一千多點，加權指數離五萬點只差一步之遙，可能這周就會站上五萬點！

而隨著半導體板塊火熱，這兩年在半導體產業中隨便買些體質不差的企業股票，勝率和漲幅應該都會不錯。投資人貼紅單、貼績效的比例也越來越高，可以感受到市場的興奮情緒。

雖然我不認為台股目前有泡沫化危機，但我也開始看到一些奇怪的現象出現。開始有越來越多的年輕投資人分享他如何在短短幾年內股票資產破千萬，還有一些匪夷所思的投資玄學出現，什麼易經、卜卦、運勢投資之類的投資老師也都出來賺錢了。可以感覺到算命師因為景氣不振，也換跑道改進股市撈錢...

我也開始收到網友們詢問借貸投資，甚至想問能否押身家賭一次翻身的私訊。最近走在路上，我都偶爾能聽到路人在談投資。昨晚去操場散步時，我聽到前面的男士興奮地對身旁兩位年輕女士談他如何會投資，但他談了一堆，我只記得他的一句話「我把能借的都借了...」

當股市火熱時，股民的投資績效好幾乎是必然的，但是不是因為自己技術高超或跟對老師就不一定了。真正能考驗實力的還是夠長的時間週期，特別是要能經歷幾次完整的多空循環。投資人要明白投資還是一門跟統計學（勝率）與行為科學高度相關的學問，投資大師很少不重視勝率與科學基礎的。

在每次的股市激情中，你會發現大多數人的想法都很類似：賺錢太容易，都想翻身致富。但越是這種激情時刻，你越要冷靜，更要思考風險。

反而這段時間，少開看盤軟體，少些投機思考，多閱讀投資大師經典，瞭解每次股市狂歡後會發生什麼，做好風險掌控會更有意義。因為沒有不會結束的派對，要確保自己在午夜鐘聲響起時，你還有能力平安回家...

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