台股快5萬點「好公司都漲完了？」他整理高檔選股方向 點亞翔、漢唐、京元電

台股大盤持續走高，不少熱門股也已累積一段漲幅，高檔還有哪些標的值得觀察？一名投資人在Dcard分享自己的選股方向，認為矽晶圓、被動元件經過前一波熱門行情後已盤整一段時間，以目前位階來看仍有獲利空間，但上方壓力不小，可能需要時間等待；面對指數高檔，接下來更考驗產業與個股選擇。

除了矽晶圓及被動元件，原PO也點名營收持續成長、具有訂單支撐的廠務工程族群，包括亞翔、漢唐及聖暉等。他觀察，這類股票股價並非一路急漲，而是低點與高點逐步墊高，因此較適合願意長期等待的投資人；另外也提到散裝航運裕民、新興，認為較偏向防禦及區間操作。

其他觀察名單還包括事欣科、AES-KY、台表科，以及具有大量擴產資本支出的京元電子、力成、臻鼎。原PO特別提到京元電子，自己今年5月時曾認為當時股價過度反映2027年甚至2028年的預期，但隨著時間推進及擴產進度往前，目前看法已經不同，並認為後續可持續觀察月營收變化。

至於想尋找更高彈性的投資人，原PO則提到聯嘉投控、汎銓等轉機股，但也直接將其定位為「高風險、高回報」，並不適合追求穩定的人。他也曾因大盤雜訊多、感興趣的股票價格偏高，轉而研究生技股，不過考量生技產業本身風險較高，加上自己研究未必全面，因此沒有進一步點名公司。

原PO表示，自己至今研究過的公司已接近百家，過去也曾因觀察大量個股，從異常走勢中找到交易機會。不過他認為，比起急著尋找下一檔會漲的股票，更重要的是先了解自己的操作方式與風險承受度，「比較求穩的人」若跑去操作興櫃股，反而是在替自己增加麻煩。留言區也有人感嘆，大盤來到高點確實愈來愈難選股，原PO則認為，未來若指數進一步走高，市場可能逐漸轉向「輕指數、重個股」。

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