欣興1170元賣「2天後衝1305元」！賺2萬卻更難受 網：股票不可能賣最高

股票賣掉後繼續大漲，可能比虧錢更讓人難受？一名網友在Dcard股票板分享，自己周三以1170元賣掉欣興，原本這筆交易已經賺進2萬元，沒想到短短兩天後，欣興周五股價就衝上1305元創新高，眼看股價繼續往上，讓他忍不住感嘆「痛苦是比較出來的」。

原PO表示，欣興從1170元賣出後一路漲到1305元，看起來仍沒有止漲跡象，雖然自己實際上並沒有賠錢，甚至還有2萬元獲利，但看著賣掉的股票繼續上漲，心情反而愈來愈難受，因此上網詢問其他投資人，遇到「賣飛」時都是如何調整心態。

文章也釣出不少賣飛苦主。一名網友分享，自己曾以160元左右買進欣興，到了200元就賣掉，如今只能一路看著股價往上；還有人表示自己曾持有3張欣興，後來因擔心市場風險，在130元附近停損、認賠超過10萬元，雖然躲過後續一波大跌，卻也因為不敢重新進場，最後一路看著欣興漲到千元以上。

不只欣興，有網友分享今年1月曾在1400多元買進奇鋐，1300多元就賣出，如今看到股價來到3000多元，同樣相當懊惱；也有人回憶，過去曾買過17元的聯電、40元的欣興、50元的金像電及110元的台燿，但當時只要賺進2、30%就選擇獲利了結，如今回頭看同樣錯過後續行情。

不過多數留言仍勸原PO不用過度糾結，有人直言「股票不可能永遠賣在最高點」，也有人認為只要當初賣出的理由符合自己的交易策略，有賺錢就已經值得接受，「如果抱到今天跌了，標題只是換成另一種難受而已」。另一名網友則說得更直接：「在場的有哪個人不賣飛的」，與其一直回頭計算少賺多少，不如把經驗留給下一次交易。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。