台股快5萬點「誰還賠」？苦主曬一排名單 有人慘套60%：大盤回去它還躺

台股指數一路走高，眼看5萬點大關愈來愈近，但真的每個投資人都賺錢了嗎？一名網友在Dcard理財板以「都快五萬點了誰帳上還是虧？」為題發文，在非農數據公布、美股上漲之際，好奇還有哪些投資人的帳面損益仍是負數，意外釣出不少套牢苦主分享自己的持股。

留言中有人直接點名「國巨1200」，也有人表示00988A目前仍是負報酬；其他被點名的個股還包括元太、牧德及康寧。另有網友曬出持股，自嘲「虧得可慘了」，手中兩檔股票分別虧損17%及60%，即使大盤已經來到高檔，個人投資績效仍與指數形成明顯落差。

還有網友分享，自己聽朋友建議買進啟碁及精成科，卻剛好買在7月大跌前的相對高點，如今眼看大盤已經漲回來，手上的兩檔股票卻仍未跟上，雖然帳面虧損讓他相當無奈，卻又捨不得停損。原PO看到後則回應「這就是個股風險，乖乖買ETF吧」。

除了抱股套牢，也有人是頻繁交易卻沒賺到錢。一名網友透露，今年累計交易金額已達1600萬元，結果獲利不到1萬元，讓他自嘲「不知道在忙什麼」；另有網友分享朋友投入約百萬元做當沖，單月交易額甚至達1億元，最後反而虧損20多萬元並退出當沖。

不過留言區也不是所有人都虧損，有網友表示目前持有2480股0050，帳面獲利約9.9萬元，並設定明年底累積到4000股的目標。整串討論也呈現出台股指數逼近5萬點下的另一面：有人靠ETF跟上市場行情，也有人因個股買點、選股或頻繁交易仍處於虧損，大盤創高與個人帳戶賺錢並不能直接畫上等號。

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