台達電2200元套牢「一路攤到2000」快解套！想全換台積電 網勸：有第3種選擇

台達電、台積電都是台股熱門大型權值股，但如果手上的台達電終於快解套，該不該乾脆全部換成台積電？一名網友在Dcard股票板發文表示，自己先前台達電買在2200元，隨著股價走低一路加碼，最後將成本攤到2000元附近，近期眼看終於快要解套，卻開始猶豫下一步該怎麼做。

原PO表示，自己知道台積電是好公司，因此考慮等台達電解套後全部賣掉，再把資金轉進台積電。不過讓他遲疑的是，目前台積電已來到新高位置，相較之下，台達電距離先前高點還有一段距離，因此陷入「解套換股」還是「繼續抱台達電」的兩難。

文章曝光後，有網友認為兩家公司都可以繼續持有，直言「都是好公司，兩檔都繼續抱」；也有人選擇台積電，理由不是一定能賺得更多，而是認為持有後「晚上能安心入睡」。另有網友看好台達電後續表現，認為如果台股持續走高，台達電也可能受到資金外溢效應帶動。

不過也有人認為，不應該把「解套」當成決定股票去留的唯一標準。有留言指出，如果認為手上的公司仍是好標的就繼續持有，若投資理由已經改變就應重新評估，而不是因為帳面剛好回到成本就決定賣出。還有網友分享，自己同樣把台達電成本攤到2050元附近，但因為已經持有部分台積電，因此仍打算留下台達電。

面對原PO「台達電或台積電」的二選一難題，也有不少網友提出折衷方法，建議「有沒有想過賣一半台達換台積」、「一半轉過去，不過後市怎麼走都不會很嘔」。相較於猜哪一檔接下來漲得更多，留言區反而出現第三種思路：不一定非得全押其中一檔，也可以同時保留兩檔部位。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。