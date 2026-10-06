玩期貨為何「5口的錢只做1口」？他想120萬做1口大台 網點破：關鍵是槓桿

期貨自帶高槓桿，究竟帳戶裡該準備多少資金？一名網友在PTT發文請益，假設大台停損設定3000點，相當於60萬元虧損，他不解為何市場上常有人建議，要用3至5口、甚至更多口的資金來操作1口，而不是只準備維持保證金53.8萬元，再加上60萬元停損額度即可。

原PO進一步解釋，自己的想法並不是拿350萬元一次操作5口，而是大約拿120萬元操作1口，其餘230萬元另外運用；如果準備350萬元卻只做1口，在他的理解中，只是把能承受的虧損空間從60萬元拉高到近300萬元，因此才想知道多留這筆資金的真正用途。

不少網友則認為，關鍵不是「能不能停損」，而是槓桿與容錯空間。有人表示「保證金放得多，槓桿低，你還是可以嚴格停損」，也有人直言「多放錢是增加你的容錯率」；尤其現在指數單日波動可能相當大，資金壓得太緊，即使原本方向最終看對，也可能先因短線震盪被掃出場。

另一個被反覆討論的風險是，預設的停損價格不代表一定能按照該價格成交。有網友提到跌停、跳空與流動性等極端情況，質疑遇到劇烈行情時是否一定能順利平倉；也有人提醒，最大的反彈有時緊接在急跌之後，高槓桿部位若先遭強平或觸發停損，也可能出現「砍在低點、隨後反彈」的情況。

不過留言中也有人認為，原PO的做法並非完全不可行，本質上只是選擇不同的槓桿倍數與交易策略，只要能承受被停損或強平的結果即可。有人一句話總結「簡單說就是讓你槓桿不要那麼大」，也有網友認為，資金多放一些最大的作用就是增加操作空間；至於該準備幾口資金做1口，最終仍與交易策略、波動承受度及槓桿程度有關。

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