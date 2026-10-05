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台股開戶1476萬人創高！每5人近1人不到30歲 網：小學生都在聊股票

聯合新聞網／ 綜合報導
台股9月累計開戶人數達1476萬3301人，再創歷史新高，30歲以下占單月新增人數63.4%。圖／本報資料照片
台股9月累計開戶人數達1476萬3301人，再創歷史新高，30歲以下占單月新增人數63.4%。圖／本報資料照片

台股投資人持續增加，而且年輕族群成為開戶主力。臺灣證券交易所公布9月投資人開戶統計，累計總開戶人數達1476萬3301人，較8月增加6萬5051人，再創歷史新高；其中30歲以下單月合計增加4萬1258人，占整體新增人數63.4%，成為這波開戶成長的主要動能。

進一步觀察，增加最多的竟是「0至19歲」族群，單月增加2萬1990人，累計達89萬878人，占整體6.03%；20至30歲則增加1萬9268人，累計193萬164人。兩大年輕族群合計已有約282.1萬人，占台股總開戶人數19.1%，等於每5名開戶投資人中，就有接近1人未滿或剛滿30歲。

不過若看整體結構，61歲以上仍是台股開戶人數最多的族群，累計達428萬人、占28.99%；31至40歲、41至50歲及51至60歲也都持續增加。性別方面則出現有趣分界，30歲以下為男性多於女性，但31歲以上各年齡層均是女性多於男性；全體女性開戶數761萬2676人，也高於男性的703萬1830人。

數據曝光後，PTT討論焦點幾乎都落在年輕人進場，有網友驚呼「沒有人留意0至19歲族群最多嗎？」、「現在連小學生都在談論股票了」，也有人分享身邊家長早已替小孩開證券戶。至於年輕投資人增加的原因，原新聞引述法人觀點認為，盤中零股交易便利、ETF定期定額盛行，以及父母替未成年子女提早進行長期理財規劃，都可能推升年輕族群開戶。

另一方面，大量新開戶碰上台股高檔，也讓不少網友聯想到「擦鞋童理論」，紛紛喊「訊號來了」、「高點到了」；但也有網友反駁，證券戶通常不會主動註銷，累計開戶數本來就容易持續創高，甚至指出先前月份同樣曾創新高，因此單憑開戶總數無法判斷行情高低。比起總開戶數創高，30歲以下占9月新增人數超過6成，反而成為這次數據更明顯的變化。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 股票 小學生 投資人

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