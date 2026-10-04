台股快5萬一堆人沒賺？他統計「至少1/3公司今年下跌」 網點原因：大盤是加權指數

台股大盤逼近5萬點，但真的每個投資人都在賺錢嗎？一名網友在PTT分享統計指出，即使今年大盤明顯上漲，還原權值後，仍有超過1000檔標的低於去年收盤價；若扣除部分美債ETF、反向ETF等金融商品，他估算至少仍有約800家公司今年股價下跌。

原PO指出，台股整體公司家數約2000多家，換算下來至少約三分之一公司今年股價仍低於去年底。從他貼出的跌幅排行也能看到，部分個股今年累計還原漲跌幅超過負60%，讓他感嘆，大盤一路走高的同時，持有不同股票的投資人體感可能完全不同。

文章曝光後，不少網友認為關鍵就在「加權指數」。有人直言「大盤是加權股價指數，開宗明義就解釋你的問題了」，也有人指出，權值股對指數影響遠高於一般個股，因此即使大盤持續創高，也不代表市場上所有股票都會同步上漲。

另一派網友則將今年行情差異歸因於AI，有人表示「大多都AI在漲」、「AI帶動的行情，沒AI跟有AI走勢會差很多」，也有人形容資金持續集中到具有成長題材的公司。部分網友則提醒，即使是AI相關股票，也不是每一檔都同步創高，不能單純把個股漲跌全部用單一題材解釋。

也因此，不少留言最後又回到指數投資，有人表示「所以才有0050的誕生」、「射不準飛鏢就買指數」，還有人乾脆說「績效沒贏ETF，打不贏就加入」。也有網友一句話點出台股創高與個股表現的落差：「加權指數上漲表示上市公司市值增加，不代表大家都賺錢。」

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