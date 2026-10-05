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「四貸同堂」要被管了？金管會否認：從未有管制 10月底跨業信用查詢仍上路

聯合新聞網／ 綜合報導
金管會表示，從未有「四貸同堂」管制措施，銀行與券商跨業信用交換機制預計10月底上路。記者余承翰／攝影
金管會表示，從未有「四貸同堂」管制措施，銀行與券商跨業信用交換機制預計10月底上路。記者余承翰／攝影

台股行情熱絡，市場傳出部分投資人同時使用房貸、車貸、信貸與股票融資，形成所謂「四貸同堂」，外界也擔心10月底即將上路的銀行、券商跨業信用交換機制，可能讓未來借貸審查變得更嚴格。對此，金管會明確表示，從來沒有「四貸同堂」管制措施，新制主要是信用資訊交換，並非限制民眾借貸。

金管會銀行局副局長王允中表示，聯徵中心與證交所跨業信用交換機制預計10月底上路，主要目的是讓銀行與證券業掌握客戶整體負債及信用風險，再依個別客戶的風險承受度進行授信審查。他強調，「這不是什麼管制措施，這個只是一個信用的交換機制」。

至於銀行看到更多券商端資訊後，是否代表民眾能借到的錢會變少？王允中表示，銀行受理個人貸款仍依授信5P原則，包括借款戶資歷、資金用途、償還來源、債權保障及未來展望等進行評估，因此即使銀行可以查詢券商端相關資訊，也不代表民眾可借款金額一定會減少。房貸部分則仍須遵守既有不動產貸款相關規定。

消息曝光後，PTT網友對金管會說法反應兩極，有人認為掌握完整負債資訊本來就有助於金融業評估風險，直言「對金融業不錯吧，不然變呆帳」、「管一管很好啊」；但也有不少人質疑，即使沒有明文限制，當銀行取得更多負債資訊後，實際授信條件是否完全不受影響，仍有待觀察。

也有網友把焦點放在「沒有管制」與「信用資訊交換」的差異，有人酸稱「我沒管制，只是你剛好借不太到」、「沒有管制，只是請銀行喝咖啡」，另有人則指出，四貸同堂本身是否真的普遍存在也值得討論。隨著跨業信用交換機制預計10月底上路，未來銀行與券商如何運用新增的信用資訊，也成為網友關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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