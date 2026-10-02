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台積電赴美投資5000億美元？川普稱「偉大台灣晶片公司」 網酸：又自己加碼

聯合新聞網／ 綜合報導
川普稱一家台灣晶片公司正在美國投資5000億美元，但未公布企業名稱與具體計畫，引發PTT網友正反討論。美聯社
川普稱一家台灣晶片公司正在美國投資5000億美元，但未公布企業名稱與具體計畫，引發PTT網友正反討論。美聯社

美國總統川普最新談話，再度讓台灣晶片業赴美投資成為市場焦點。根據外媒專訪內容，川普透露，一家「偉大的台灣晶片公司」正在美國投資5000億美元（約新台幣15.92兆元）。由於他並未公布公司名稱、投資期間與具體計畫，外界也開始猜測所指企業究竟是誰，相關消息迅速在PTT股板掀起討論。

台積電也因此受到市場關注。根據原報導，台積電自2020年宣布投資120億美元以來，累計在美國總投資規模已達2650億美元（約新台幣8.5兆元），並持續傳出擴建新廠與新園區的消息。不過，川普此次僅以「一家來自台灣的晶片公司」形容，並未直接點名台積電，因此5000億美元是否指向台積電、又涵蓋哪些投資計畫，目前從川普這次談話仍無法確認。

川普是在《時代雜誌》10月1日刊出的專訪中做出上述表示，這場訪談於9月28日在白宮進行。他談到美國經濟時表示，成長動能並非只有AI，也提及汽車、製藥及科技業正在擴大投資，並點名輝瑞、蘋果與輝達執行長黃仁勳，隨後提到這家來自台灣、正在美國投入5000億美元的晶片公司。

消息傳回PTT後，不少網友把矛頭指向川普提出的投資金額，有人質疑「川寶每次都自己亂加碼，老招了」、「不是3000嗎，又變多？」、「川主委又加碼？」、「你說五千就五千啊？」；也有人用反諷方式猜測公司身分，笑稱「真的不知道是哪間公司，大概是台X電、X積電、台積X吧？」、「好難猜喔，是哪家公司啊」。不過，也有網友替川普說話，認為他過去提過的部分投資案後來確實成真，反問「自己亂加碼？有嗎？」因此對這次5000億美元說法，留言區看法並不一致。

至於台灣晶片業持續擴大美國布局，網友同樣呈現兩派意見。有人擔心台灣半導體產業與投資持續外移，甚至以「掏空」形容自己的疑慮；另一派則認為企業赴美設廠有其資源配置與商業考量，也有人認為「這樣很好啊」、「台積投得越多，股價越高，好事」。

川普確實在專訪中提出「台灣晶片公司投資5000億美元」的說法，但在企業名稱、投資期間及具體用途尚未公布前，是否指向台積電及實際投資規模，仍有待更多資訊釐清。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

川普 台積電 輝達 晶片

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