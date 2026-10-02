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中鋼總座陳守道屆齡可望延任！股民不買單狂刷「春燕」：股價先救一下

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼總經理陳守道9月30日屆齡退休，市場預期可望延任；股民熱議股價、營運表現與接班問題，並重提「春燕」話題。記者劉學聖／攝影
中鋼總經理陳守道9月30日屆齡退休，市場預期可望延任；股民熱議股價、營運表現與接班問題，並重提「春燕」話題。記者劉學聖／攝影

中鋼（2002）高層人事受到市場關注，公司日前公告總經理陳守道於9月30日屆齡退休，不過市場預期陳守道仍將受到重用，可望繼續延任總經理職務，以維持公司及鋼鐵產業營運穩定。消息曝光後，PTT股板討論卻幾乎一面倒聚焦中鋼近年營運、股價及鋼市景氣，不少持股網友更再度搬出熟悉的「春燕」梗自嘲。

根據媒體報導指出，陳守道長年深耕鋼鐵生產領域，業界評價其熟悉生產部門、邏輯清楚且具行動力，近年輔佐董事長黃建智推動公司治理。原PO則對屆齡後仍可能延任提出疑問，好奇中鋼是否面臨人才接班問題，並認為公司是否能參考科技業，引進更具市場導向的專業經理人制度。

消息一出，PTT股民最有共鳴的卻是中鋼多年來的「春燕」話題，留言區接連出現「春燕來了」、「春燕都飛不到對岸了」、「他應該冬眠了吧」，還有人乾脆笑稱「春夏秋冬燕都有，要不要改叫四季鋼？」過去鋼市景氣回溫時，「春燕」經常被市場拿來形容需求復甦，如今也成為股民面對鋼鐵景氣反覆時的固定玩笑。

另一派網友則把焦點放在中鋼股東與員工的不同處境，有人直言「當中鋼員工也不要當股東」、「當員工沒問題，不要當股東就好」，甚至有投資人坦言，自己持有中鋼主要是為了股東會紀念品，還有人笑稱看到今年紀念品後就把股票賣掉。這類留言雖帶有戲謔成分，也反映部分股民對中鋼股價長期表現及投資報酬的失望。

對於陳守道可能延任，也有不少網友認為，比起年齡，更重要的是管理階層能否改善公司營運績效，有人表示「照理說應該要看績效決定是否留任」，也有人直接質疑「營收爛成這樣也可以連任」。原PO提出的接班問題同樣引起討論，有留言猜測可能是「沒人想接」，也有人提到「新人都不留戀這家了」，認為中鋼除了鋼市景氣之外，未來人才培育及世代交替也是值得關注的課題。

此外，部分留言將中鋼近年的風電投資、鋼價策略等議題與經營績效連結，質疑公司資源配置及股東權益；但相關說法多屬網友個人評論，並不能僅從總經理延任消息直接推論。也有股民認為，鋼鐵業本身正面臨需求、價格及產業循環等多重挑戰，即使更換經營團隊，也未必能立即扭轉外部景氣。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

中鋼 春燕 鋼鐵

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