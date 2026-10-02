AI太熱銀行「錢不夠借」？企業搶錢推高資金成本 網傻眼：信貸電話還狂打

AI投資熱潮從科技業一路燒到金融業，企業擴廠、赴海外投資帶動融資需求大增，銀行卻開始面臨資金成本上升與流動性壓力。今年第3季聯貸金額達225億美元、季增57%，大型案件集中在AI供應鏈及綠能產業，包括日月光（3711）、矽品等都有數百億元融資需求；然而銀行為維持流動性覆蓋率（LCR），無法無限制擴張放款，甚至開始提高存款利率搶資金，也讓金融股1日普遍走弱。

銀行資金壓力主要來自大型企業融資需求快速增加，加上台灣供應鏈赴美設廠，部分資金流向海外後短期不易回流。報導指出，本國銀行過去LCR多維持在130%以上，今年7月底平均已降至115%，雖仍高於100%的法定門檻，但緩衝空間明顯縮小。部分銀行因此透過優惠存款、貨幣市場及同業拆借補充流動性，同時調高部分企業放款利率，市場甚至傳出有民營銀行將周轉金利率一次提高近4碼，希望在控制放款需求之餘維持利差。

PTT網友看到消息後則相當疑惑，他發文表示，AI需求旺到銀行資金吃緊，照理說放款生意相當熱絡，為何反而成為金融股下跌理由？加上先前主管機關曾表示銀行體系並非全面性「錢荒」，讓他好奇兩種說法究竟是否矛盾。實際上，報導描述的重點較偏向大型企業聯貸需求快速增加、LCR下降與資金成本上升，並不等同所有銀行、所有類型貸款都已無資金可貸。

這項差異也成為PTT討論最熱烈的焦點。大批網友看到「銀行錢不夠借」後第一時間反問「那就不要一直打電話問有沒有資金需求」、「早上才接到電銷」、「銀行行銷電話一直接」、「吃緊就別打給我」，不少人表示近期仍頻繁接到信用貸款推銷電話，因此對銀行缺錢的說法相當疑惑。也有人直接吐槽「新聞跟現實是平行世界？」、「不是不能借，是不給你借」。

不過，也有網友進一步指出，大型企業聯貸與一般消費者接到的個人信貸其實是不同市場，「企金放款額度不夠，打給你的是個金」，銀行個金部門仍有業績與KPI需求，不代表數百億元規模的企業融資沒有流動性壓力。另有留言形容現在的情況可能是「便宜的錢都借出去了，剩貴的錢給散戶借」，也有人觀察近期信貸利率已經提高，認為真正變化並非完全借不到錢，而是取得資金的成本正在上升。

至於金融股下跌，PTT同樣出現不少質疑聲音，有人認為「能借出去的錢都借出去了還能跌？」、「放款生意太好做到沒額度所以股價跌？」甚至認為只是市場在替當日股價下跌尋找解釋；也有人提出其他可能因素，包括美債價格波動、未實現損益、匯率以及升息預期等，都可能同時影響金融股表現，不能把跌勢完全歸因於AI融資需求。

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