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勞動基金8月大賺3667億！前8月收益衝2.32兆 網嗨喊：誰沒賺到錢？

聯合新聞網／ 綜合報導
勞動基金前8月收益達2.32兆元、收益率29.45%，8月單月大賺3666.7億元；新制勞退收益1.62兆元，網友熱議績效與自提。聯合報系資料照
勞動基金前8月收益達2.32兆元、收益率29.45%，8月單月大賺3666.7億元；新制勞退收益1.62兆元，網友熱議績效與自提。聯合報系資料照

台股8月強勢反彈超過3000點，AI、半導體族群領軍上攻，也讓勞動基金投資績效大進補。勞動基金運用局公布最新績效，截至8月底整體勞動基金規模達9兆1092億元，今年累計收益2兆3227億元、收益率29.45%，光是8月單月就大賺3666.7億元；其中與多數上班族最直接相關的新制勞退基金，前8月收益更達1兆6236.3億元、收益率29.25%。

進一步觀察各基金表現，新制勞退基金規模達5兆9785億元，舊制勞退基金收益率則達42.09%，勞保基金收益率25.76%；另外，國民年金保險基金收益率27.65%、農民退休基金收益率36.22%。原PO看到績效後直呼「不可能有人8月、9月沒賺到錢吧」，並估計自己的勞退帳戶可能增加約10萬元，也提醒上班族可以查詢個人勞退帳戶，看看今年基金投資收益分配情況。

消息曝光後，PTT股板最熱門的留言卻不是討論績效，而是大量網友洗版喊「注意！」、「注意！還動啊」、「注意！到底有誰沒賺到錢」，也有人笑稱「全台灣都欠勞退一個道歉」。面對前8月接近3成的收益率，不少網友相當驚訝，有人表示「20%以上自提6%是蠻香的」、「這兩年增加好快」，還有人分享自己去年曾分到30萬元，期待今年帳戶收益能進一步增加。

討論也延伸至「勞退自提」及退休請領問題。有網友詢問勞退究竟何時能領，也有人提到除了雇主依法提繳外，勞工還可選擇自願提繳，開始討論是否值得透過自提增加退休準備。另有網友看到29.45%的整體收益率後直呼「屌打一堆少年股神」，認為大型基金在控制風險、分散配置的情況下仍能取得如此表現，相當亮眼；也有人自曝目前勞退帳戶累積超過百萬元，只是距離退休仍有一段時間。

不過，部分網友也提醒不要只看到8月大賺，勞動基金績效本來就會隨市場波動，例如7月曾因市場修正出現明顯虧損，因此單月獲利不能直接代表長期報酬。有人質疑「賠的時候就沒有新聞」，隨即遭其他網友反駁，指出勞動基金每月都會公布績效，虧損月份同樣有相關報導；也有人認為，真正應觀察的還是多年累積報酬，而非單一月份漲跌。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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