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AI引爆製造、金融業缺工？全台29.6萬職缺 網：大家都在炒股誰要月薪四五萬

聯合新聞網／ 綜合報導
截至2026年6月底，全台工業及服務業職缺達29.6萬個，較去年同期增加2.9萬個。記者林伯東／攝影
截至2026年6月底，全台工業及服務業職缺達29.6萬個，較去年同期增加2.9萬個。記者林伯東／攝影

AI需求持續升溫，也帶動台灣製造業人力需求增加。根據勞動部最新「職位空缺概況」調查，截至2026年6月底，全台工業及服務業共有29.6萬個職缺，較去年同期增加2.9萬個，其中製造業職缺達11.1萬個、年增近2.4萬個，增幅27%，穩居各行業「職缺王」。

從整體職缺分布來看，工業部門有13.2萬個職缺，占44.5%；服務業則有16.4萬個，占55.5%。製造業11.1萬個最多，其次為批發及零售業4.8萬個、住宿及餐飲業2.7萬個，前三大行業合計占整體職缺超過6成。製造業受到AI等新興科技需求擴張及建廠需求帶動，平均招募時間較去年同期縮短0.4個月至2.9個月。

除了製造業，金融及保險業職缺也明顯增加，目前約有1.3萬個職缺，年增13.4%，平均對外招募時間2.8個月，較去年同期縮短0.5個月。至於住宿業，則呈現職缺率相對較高、招募時間較長的情況，進入率3.25%、退出率4.03%，都高於整體服務業部門。

消息在PTT股板掀起熱議，不少網友把焦點轉向薪資待遇。有人直接酸「大家都在炒股了，誰要一個月四五萬的工作」，也有人直言「不是缺工，是缺便宜好用的奴工」、「是錢給不到位」，甚至反問「要不加個薪如何？」質疑企業招不到人，背後可能還有薪資條件等因素。

至於金融業職缺增加，網友同樣看法分歧，有人認為缺口可能集中在業務職位，也有人將問題指向少子化與勞動人口變化。從勞動部數據來看，製造業與金融保險業職缺確實較去年同期增加，但在網友討論中，「缺人」究竟與產業需求、薪資條件或人口結構有何關係，也成為另一個討論焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

缺工 職缺 金融業 勞動部 製造業

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