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饗賓7883準備上市！現增價暫定168元、募資逾9.9億 網友敲碗「股東優先訂位」

聯合新聞網／ 綜合報導
饗賓（7883）準備上市，董事會決議辦理上市前現金增資，每股發行價格暫定不低於168元。記者曾吉松／攝影
饗賓（7883）準備上市，董事會決議辦理上市前現金增資，每股發行價格暫定不低於168元。記者曾吉松／攝影

旗下擁有饗饗、旭集、饗 A Joy等餐飲品牌的饗賓（7883）準備上市。根據公開資訊觀測站公告，饗賓董事會9月30日決議辦理初次上市掛牌前現金增資，預計發行普通股591.2萬股，每股面額10元，暫定發行價格不低於168元，預計募集總金額不低於9.93216億元，資金將用於充實營運資金。

這次饗賓現金增資發行的591.2萬股中，將保留59.2萬股供員工認購，其餘532萬股則由原股東全數放棄優先認購，全部提撥作為股票初次上市前公開承銷使用。實際發行價格則將參考市場狀況，依相關規定與主辦證券承銷商共同議定。

饗賓上市進度也持續推進，公司股票初次上市申請案已分別於9月4日經證交所上市審議委員會、9月15日經董事會決議通過。本次現增案待主管機關申報生效後，後續將訂定增資基準日、股款繳納期間等相關事項。

消息曝光後，也在PTT股板掀起討論。相較發行價格，不少網友反而把焦點放在「股東福利」，有人笑問「股東可以優先訂位嗎」、「股東有餐券或是訂位優先就買」，還有人開玩笑期待股東會能直接採自助餐形式舉辦。

不過，對於餐飲股上市，網友看法也並非一面倒。有人看好饗賓在自助餐市場的競爭力，也有人提到漢來、王品等餐飲集團的競爭；另一派則關注人事成本、原物料上漲及餐飲市場利潤等問題。饗賓正式上市前，除了168元暫定現增價格外，「股東能不能優先訂位、拿餐券」反而意外成為股板熱門話題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

饗賓 募資 旭集 增資 餐飲

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