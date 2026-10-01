台股逼近新高還能買？單筆投入還是分批進場…三明治先生用「漲跌40％」拆解

台股感覺又要創新高了，有幾件事情要來提醒一下。

但是等一下，昨天收盤那根下跌是怎麼回事？這代表了什麼意思呢？這個問題我其實沒有答案。

最怕的就是你心裡有一個很明確的答案：「啊，這個就代表接下來要漲了」或「這個就代表接下來會跌了」。

我們回歸到「未來有可能會漲、也有可能會跌」這個情況來假設，我們可以從數學上來說，至少我們知道，未來漲的機率會大於跌的機率，而且長期而言，平均起來大概是有8到10%的報酬率。

換句話說，期望值是正的。

既然期望值是正的，所以現在買比一個月後買更好，單筆買比分批買更好。最好的投資時間是十年前，第二好的是現在。

從這個角度來看，買就對了。

但一樣，我們最怕的就是一個單一的答案。如果你最後的答案是「買就對了」，那其實也是非常危險的，因為我們的人生並不是算數學。

我們要想的是，假設未來有幾種可能性：

如果未來是平盤，大概影響不大，不管是單筆買或是分批買都沒差。

那我們假設另外兩種比較極端的情況：

例如第一種情況，是股市還會再上漲40%，現在單筆買當然是最好的。 第二種情況：股市會下跌40%，但我們知道它未來慢慢地會再上漲，因為我們知道長期而言股市是上漲的，我們只是不確定短期它會怎麼走而已。這種情況下的話，分批買進可能是比較好的方式。

我們要討論的不是哪一種買法比較好，而是哪一種買法是你可以接受的。

我們假設做法是單筆買進，那你有可能會遇到上漲40%或下跌40%的情況。

上漲40%的時候，你單筆買進當然很開心。但如果你單筆買進剛好又是貸款或融資買的，下跌了40%，等於是你加碼投資的這部分變成了六成（從100%變成60%），對你的整體部位來講是很傷的。

而且雖然我們知道長期股市會上漲，但當你處在下跌的時候，你會覺得上漲遙遙無期，內心其實是很絕望的。

如果你是分批買進，你可能第一批投入了30%，然後遇到上漲40%的狀況，你會覺得很扼腕，因為你還有70%沒有買進；但如果遇到下跌40%的狀況，你會很慶幸自己只買了30%。

這兩種情況你比較偏好哪一種？又或是說，你分批也可以再分多一點，但我依然不建議跟數學直接作對。

我們還是要相信，其實股市還是正期望值的地方，所以分批也不要分得太多、分得太久。我覺得半年內會是一個還蠻平衡的時間段。

我相信一定有人在思考，是不是應該要逢高調節一下部位，賣出一些部位來變成現金，等待下一次加碼。你也可以用同樣的方式，來去衡量、評估一下。

理論上、數學上單筆投資比較好，但我會建議大家用另外一個角度去思考：你的目標難道沒有吃滿人生中所有的正期望值，就沒辦法達到嗎？

舉例來說，如果我們相信長期有8%的投資報酬率，而你現在手頭有一筆資金（可能是獎金或增貸之類的）要投入的時候，難道這筆錢不選擇單筆投入，就真的沒辦法達到你的目標嗎？

如果是的話，那你別無選擇，只好單筆投入；但如果不是的話，你本來就有彈性空間，可以去調整要單筆還是分批投入。

既然兩個都可以，我們要思考的就不是「哪一個比較好」，這件事情只存在於理論當中。

我們要思考的是自己可以接受怎麼樣的結果。這個結果不會只有一種，好的情況是這樣，壞的情況是那樣。當你做出選擇以後，無論好的結果還是壞的結果，你是不是都可以坦然接受？這個才是我們要思考的點。

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