世紀鋼中籤！承銷價83元、套利不到10％…靠借券鎖利賺幾千

世紀鋼現金增資申購引發投資人討論。一名網友在Dcard分享世紀鋼中籤經驗，指出此次現金增資2億元，承銷張數1,700張、承銷價格83元，他幸運抽中一張；觀察9月股價平均約在90元上下波動，估算套利報酬率不到10%，最後透過借券方式鎖利，小賺數千元。

原PO表示，當初申購世紀鋼，主要考量傳產股價相對穩定，但也注意到股價長期已下跌一段時間。公告中籤當天，他原本準備透過借券賣出鎖定價差，沒想到「要套利的倒一堆出來」，一度面臨沒有券源可借的情況，所幸隔了一天後成功借券賣出。

在完成世紀鋼借券鎖利後，原PO也分享還券經驗。由於過去中籤後都是打電話請理專處理償還，這次首次透過線上操作，認為還券流程相當方便。對於這次世紀鋼中籤成果，他表示大約小賺幾千元，也祝福其他投資人能經常中籤。

貼文曝光後，有網友提醒，股票申購若打算利用借券套利，除了觀察承銷價與市價差距，也要留意券源，「以後抽股票前要先看好券源，沒先做功課可能直接翻車變追高」；也有人認為「賺多賺少都是賺，小賺幾千當加菜金」。另有投資人感嘆，自己已經超過一年沒有中籤。

至於世紀鋼後續表現，網友看法則較為分歧。有人認為鋼鐵股相當考驗持股耐性，也有人提到離岸風電題材；另有留言指出「營收不錯，但第二季EPS不如預期，引發賣壓」。原PO則在留言中認為，目前台灣股市資金多流向AI，其他網友也直言「股價不漲，再多利多消息都是無用」。

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