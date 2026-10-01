AI紅利傳產吃不到？半導體年薪高出餐旅4.75倍 專家揭「K型經濟」

AI熱潮推升台灣科技產業成長，但部分傳統產業卻面臨成本、需求與人才等多重壓力。專家分析，AI產業快速吸收資金、高階人才與能源，形成生產要素「排擠效應」，科技業受惠AI需求向上，傳產則承受成本攀升、需求疲弱與人才流失，形成「K型經濟」。

商業發展與策略研究所長朱浩指出，K型經濟是同一經濟體內，高科技、AI產業持續向上，傳統產業卻持續承壓的兩極化發展。從薪資也可看出差距，2025年上市櫃公司平均員工薪資中，半導體產業平均年薪258萬元，觀光餐旅業約54.3萬元，相差達4.75倍。

傳產面臨的壓力也反映在企業經營。商億-KY董事長謝智通表示，今年家具產業相當艱辛，除資金流向AI、科技業與股市外，還面臨關稅、通膨與需求疲弱；旅宿與宴會業則受到人力、食材成本上升及缺工影響。不過零售業並非完全沒有受惠，誠品觀察今年人流較去年同期增加約1成，部分據點更成長超過2成。

相關討論在PTT引發熱議，不少網友認為傳產仍應設法轉型，有人直言「傳產要努力多做些高附加價值的產品才行」、「自己想辦法轉型囉，一堆傳產都變成電子業供應商」；也有人指出，部分傳產與AI供應鏈並非完全沒有交集，點名PCB、散熱等產業的轉型案例。

另一派網友則認為，傳產面臨的問題不能全部歸因於AI，有人指出競爭也來自中國傳統產業的成本與品質壓力；也有人認為，企業文化、工作環境與轉型速度都是傳產必須面對的問題。至於原文提到部分傳產企業透過投資台積電分享AI紅利，也讓網友笑稱「把公司錢拿去買GG不就吃到了」、「傳產都買台積電...各位還不買爆」。

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