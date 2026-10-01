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借房貸、信貸炒股要被看到了？金管會盯「四貸同堂」…網炸鍋：管太多

聯合新聞網／ 綜合報導
「四貸同堂」引發市場討論，銀行與券商跨業信用查詢機制預計10月底上線，PTT網友對槓桿管制看法兩極。聯合報系資料照
「四貸同堂」引發市場討論，銀行與券商跨業信用查詢機制預計10月底上線，PTT網友對槓桿管制看法兩極。聯合報系資料照

台股交易熱絡，市場關注投資人透過房貸、房屋增貸、股票融資或質押信貸等方式疊加槓桿進場的「四貸同堂」現象。金管會將由聯徵中心建立銀行與券商跨業信用查詢機制，預計10月底上線，未來在取得客戶同意後，金融機構可進一步掌握投資人的借款與融資狀況。

房產趨勢專家李同榮表示，「四貸同堂」真正值得注意的並非貸款種類多寡，而是同一名投資人的總槓桿。過去銀行主要掌握銀行端借款，券商則掌握證券端融資，若投資人在不同金融體系重複增加槓桿，各機構可能無法完整掌握整體負債狀況。

李同榮指出，多頭行情下，房屋取得資金後投入股票，股票上漲後再透過質押取得資金，可以放大報酬；但市場反轉時，同樣可能放大損失，甚至出現股票下跌、追繳、賣股後進一步壓低股價的連鎖反應。他因此建議後續應觀察資金流向、整體槓桿及槓桿集中度。

消息也在PTT股板掀起大量討論，不少網友質疑管制範圍過大，留言「管太多了」、「勸你別多管閒事」，也有人將股票槓桿與房貸相比，質疑為何投資股市的借貸受到關注；另有網友擔心，跨業查詢後可能使部分投資人的借款或槓桿操作受到影響。

不過，也有另一派網友支持加強風險管理，認為「管制槓桿本來就是好事」，也有人直言「這本來就該管，系統性風險太高」；另有留言認為銀行與券商本來就應相互查詢。從留言來看，討論焦點也從「能不能借錢投資」，延伸到金融機構是否應完整掌握投資人的總體槓桿。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

炒股 房貸 信貸 金管會 質押 李同榮

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