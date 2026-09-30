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反指標女神巴逆逆砸600萬大舉買入 網見對帳單嘆「不要啊」：放過大家

聯合新聞網／ 綜合報導
巴逆逆因投資常和股市走勢相反，因此有「股市反指標」之稱。圖／取自「吃土鋁繩-巴逆逆」臉書
巴逆逆因投資常和股市走勢相反，因此有「股市反指標」之稱。圖／取自「吃土鋁繩-巴逆逆」臉書

台股今（30）日一度大漲超過700點，但尾盤出現賣壓，收在47,940.13點，上漲308.17點。有「股市反指標」之稱的網紅巴逆逆表示，昨（29）日大舉出清拿回600萬要在今天全部買回來，上午更PO文承認大舉買入7檔股，網友一見對帳單全部嚇傻，驚呼「這是恐怖攻擊嗎」、「放過大家吧」。

巴逆逆今天凌晨在Threads發文，表示昨日出清拿回600萬，並直呼「開盤全部買回來」。台股開盤後，巴逆逆兌現承諾在臉書發文高呼「衝啊啊啊啊啊」，表示大舉買入，只見她曬出對帳單，扣除一筆遭刻意遮蓋，共有0050、大甲（2221）、聯電（2303）、聯發科（2454）、創意（3443）。不過，曬出對帳單沒多久巴逆逆就在貼文底下回覆，坦言「感覺⋯ 買完就卡住了」。

貼文曝光後引起網友紛紛哀嘆，「這是恐怖攻擊嗎」、「拜託賣掉0050太恐怖了」、「妳竟然買了0050，開地圖砲啊」、「聯電……不要啊」、「我有聯電，不要這樣啊」、「放過大家吧」、「明天要回測修正了」。

巴逆逆曾表示，因敗給「害怕錯過」（FOMO）的心理，在5月貸款500萬投入股市，更曾因此登上彭博。雖然被鄉民封為股市反指標，巴逆逆也有一套自己的投資心得，直言不相信「一張不賣、奇蹟自來」的說法，抱著不放往往只會面臨漫長套牢，若個股跌幅過多就會認賠換股。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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