輝達評估AI晶片導入玻璃基板！友達、群創備戰 網嗨喊：這周換炒玻璃

AI晶片封裝新技術再掀市場話題。外媒傳出，輝達正評估在下一代AI晶片封裝導入玻璃基板，並希望台灣、南韓及日本供應鏈在兩年內加快技術開發，最快可能於2028年前導入。消息曝光後，友達（2409）、群創（3481）、正達（3149）、TPK-KY（3673）等具備玻璃加工、TGV及先進封裝技術布局的台廠受到關注，也讓PTT股板掀起「玻璃基板是否接棒成為下一波AI題材」的熱烈討論。

根據媒體報導，玻璃基板具備高平整度、尺寸穩定性等特性，可望支援更大尺寸晶片封裝並降低翹曲風險。台廠也早已展開布局，其中友達今年與康寧展示玻璃核心基板（GCS）技術，結合半導體級玻璃材料與RDL製程；群創的Chip-first封裝業務已進入量產，TGV則持續進行材料探索、大型面板設計及客戶驗證。正達也投入TGV及載板相關加工技術，TPK-KY中壢試產線則已於9月初啟動，並與封測廠展開合作。

消息一出，PTT不少投資人立即將焦點轉向近期玻璃基板概念股表現，紛紛喊出「跑起來」、「友達已上車」、「包子讚讚讚」、「這禮拜換炒玻璃了嗎」，還有人直呼「台廠接單又要賺爛了」。由於友達近期股價走勢受到市場矚目，也有網友認為公司除了玻璃基板外，還有矽光子等轉型題材，若AI先進封裝需求逐步成形，過去面板廠累積的大尺寸玻璃加工能力，確實提供跨入新市場的想像空間。

不過，討論區也有不少人認為現在談「大單」仍太早。有網友注意到，群創目前仍強調TGV技術與應用需求處於磨合階段，留言表示「結果包子還在磨合期」、「喊好久，會兌現嗎」，也有人直言玻璃基板目前仍有技術突破、良率及耐用度等問題。另有網友將目前情況與CPO題材早期發展相比，認為新技術從市場炒作、客戶驗證一路走到實際量產，往往需要一段不短的時間，因此不能僅看到「輝達」兩字就直接等同相關台廠即將取得訂單。

此外，友達、群創由面板跨足半導體的轉型能力，也成為網友論戰焦點。一派看好面板廠既有的大尺寸玻璃加工、廠房及製程經驗，認為「一座面板廠的面積可以抵好幾個封測廠」，若技術順利落地，過去被視為成熟產業的資產可能找到新用途；另一派則較為保守，認為三星、LG及Intel等國際大廠同樣積極布局，台廠能否在技術、良率及成本上取得優勢仍待觀察，也有人提醒「不敢買的還是不敢買」，顯示市場對題材轉化為獲利仍有疑慮。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。