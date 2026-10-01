歐亞今冬恐爆LNG搶氣戰！網憂「燃氣成本壓力升高」AI用電再承壓

全球液化天然氣（LNG）市場再度拉警報。受到中東局勢升溫、歐洲入冬前庫存偏低，以及亞洲買家提高採購意願影響，歐洲與亞洲今冬可能正面上演「搶氣大戰」。根據外媒報導，自美國與以色列2月底對伊朗開戰以來，全球LNG價格已大幅攀升，亞洲基準普氏日韓指標（JKM）9月中一度逼近每百萬英熱30美元，市場更預估，若中東衝突與荷莫茲海峽運輸問題持續，今冬價格不排除挑戰35美元。

與2022年能源危機不同的是，過去部分亞洲開發中國家面對高價LNG會選擇退出市場，但這次包括巴基斯坦、孟加拉等買家，即使價格已達每百萬英熱25美元仍持續採購。市場分析認為，亞洲國家為避免能源短缺衝擊經濟，追價意願明顯提高；另一方面，歐洲天然氣庫存又處相對低檔，使雙方都缺乏縮減採購的空間，也讓冬季現貨價格面臨更大上漲壓力。

對此，PTT股板不少網友將焦點轉向台灣能源結構，尤其關注天然氣價格大幅波動，是否會增加發電成本。有網友直言「燃氣蓋得快，問題是有沒有電不是貴不貴」，也有人擔心若國際氣價持續走高，台電及中油成本壓力可能同步增加。另有網友認為，AI、半導體及資料中心推升用電需求，在供電穩定與發電成本之間，台灣未來能源規劃將面臨更複雜的取捨。

事實上，經濟部近年持續推動「增氣減煤」，並因應未來用電成長調高需求預估。官方資料顯示，台電規劃陸續增加燃氣機組，同時汰換部分既有燃煤設備；經濟部也強調，新燃氣機組的政策目標之一，是兼顧供電穩定與降低空污。另一方面，政府今年亦以預算撥補方式穩定國內能源價格，反映國際燃料成本波動仍是能源政策的重要變數。經濟部

對此，網友看法則呈現兩派，一派認為台灣能源高度仰賴進口，在國際LNG供需吃緊時，確實容易受到價格波動影響，因此應重新檢視能源組合；另一派則指出，在AI與先進製造用電需求持續增加之際，燃氣機組建置速度相對快，仍有穩定供電的現實需求。也有留言認為，真正值得觀察的不是單一能源「要不要用」，而是如果LNG價格長時間維持高檔，未來電價、國營事業成本及產業用電壓力將如何消化，恐成為下一階段市場關注焦點。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。