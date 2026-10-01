宏達電合作夥伴被AMD收購！網酸「連股票都裝熟」：只能蹭零效益

AI產業再傳大型併購案，超微（AMD）宣布以約82億美元全股票交易收購AI新創World Labs，引發市場關注。值得注意的是，宏達電（2498）目前與World Labs維持策略合作關係，也是目前唯一公開與其合作的台廠，隨著World Labs正式納入AMD體系，市場也開始討論，宏達電未來是否有機會藉由既有合作關係，進一步串聯AMD資源，擴大AI、元宇宙與空間運算布局。

宏達電與World Labs自2025年11月起展開合作，旗下VIVE Mars、VIVERSE與World Labs的3D空間生成模型「Marble」進行技術整合。以VIVERSE為例，可將Marble生成的3D場景轉化為能實際走入、互動的虛擬世界；在虛擬製片領域，則希望簡化傳統3D場景建模流程，讓創作者不必撰寫複雜程式碼，也能直接與AI生成場景整合。

一名網友在PTT轉貼新聞表示，World Labs被AMD收購後，未來可取得更多算力及資源，加上宏達電原本就與Google維持合作關係，若既有合作進一步深化，可能讓宏達電在AI、元宇宙及空間運算領域獲得更多發展機會。宏達電本身也預計今年第4季推出全新AI相關產品，第二代VIVE EAGLE則規劃明年上半年亮相，讓市場再度關注其AI硬體布局。

對此，PTT股板討論相當熱烈，不少網友把焦點放在「合作夥伴被收購」究竟能為宏達電帶來多少實際效益，有人笑稱「股票也可以裝熟」、「這也行」、「可以開蹭了」，認為目前仍只是既有合作關係延伸，AMD是否會直接與宏達電產生新的商業合作，還需要後續觀察。也有網友以「朋友嫁入豪門」形容，認為World Labs獲得更多資源，不代表宏達電一定能直接受惠。

不過，仍有部分投資人對後續題材抱持期待，留言喊出「會漲喔」、「明天先一根再說」、「準備反攻1300」，甚至期待宏達電重新找回過去市場人氣。整體討論呈現一半期待、一半觀望，市場目前真正關注的仍是World Labs被AMD收購後，原有合作是否能轉化為更深層的技術、產品或商業合作；若後續能看到具體成果，才有機會讓這項AI題材從市場想像進一步反映到宏達電營運表現。

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