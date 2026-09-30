快訊

松山區10名國小生吃完小卷後吐瀉 教育局回應曝學生狀況

客機突發「疑似劫機警報」以色列戰機緊急升空 機上174人現況曝光

捲租金爭議…Tony中英文聲明怒揭真相 心疼愛妻隋棠蒙受不白之冤

聽新聞
0:00 / 0:00

股市一天賺到一個月薪水就能退休？4％法則試算：先看能否承受2.4倍月薪波動

聯合新聞網／ 拳四郎財務自由之路
以4%法則及退休金80%投入股市的假設試算，一天1%的波動相當於2.4倍月薪，一個月5%的波動則達12倍月薪。記者曾吉松／攝影
以4%法則及退休金80%投入股市的假設試算，一天1%的波動相當於2.4倍月薪，一個月5%的波動則達12倍月薪。記者曾吉松／攝影

我常常看到有人說，「我一個月／一個禮拜／一天就在股市賺到一個月的薪水，應該可以退休了吧？」

但是這樣的波動承受度，真的足以退休嗎？

假設平均一天的漲跌幅為1%，平均一個月的漲跌幅為5%。

又假設退休後，每個月的花費會等於目前的月薪

再以「4%法則」計算，退休金會等於「月薪 x 12 x 25」。

假設退休金八成投入股市，一天可以承受的波動就會是：

（月薪 x 12 x 25） x 80% x 1% = 2.4倍月薪

一個月可以承受的波動就會是：

（月薪 x 12 x 25） x 80% x 5% = 12倍月薪

所以如果真的希望退休後，每個月要跟現在的月薪維持同等的收入，只看到自己一個月內就賺到一個月的薪水，還是遠遠不夠的，因為你同時也要想到，一個月內也有機會賠掉一個月的薪水。

如果要想在退休後，平均的報酬要能打平目前的月薪，每天至少要能承受超過兩倍月薪的波動，一個月也要能承受相當於年薪的波動。

很多人希望退休後，可以安心的靠被動收入過生活，但沒有想到的是，資產的波動程度，會比自己想像的還要大。

但也不代表波動程度大，就無法安心的生活，波動承受度是在退休前就要一點一點累積而來，而不是等到退休時累積一大筆資金，再一口氣投入並承受波動。就好像練肌肉一樣，重量是一點一點加上去的。

所以退休前，不只要靠時間的複利累積資產，也要靠時間慢慢練大自己的「波動肌肉」，才能真正在退休後面對波動時感到安心。

◎本文獲 拳四郎財務自由之路 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

月薪 退休 薪水 退休金 台股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00406A配息率17％能維持？分析師揭高配息關鍵：20％資金靠「這策略」

0050台積電占比近六成！新手困惑「還算分散嗎」網答案超兩極

00406A配息到手怎麼花？有人繼續加碼 他曝「拿配息去買0050」

從0050存到3000萬！資產拚1億下一步 009826加入分散單一市場風險

相關新聞

股市一天賺到一個月薪水就能退休？4％法則試算：先看能否承受2.4倍月薪波動

4%法則試算顯示，退休金八成投入股市時，每日須承受逾2.4倍月薪波動，僅靠短期獲利不足退休，應提前累積波動承受度。

聯發科昨重挫7.1％失守5000元！市場瘋傳Google TPU「掉單」 公司駁斥：不實傳言

聯發科遭Google TPU「掉單」傳聞衝擊，股價重挫7.1%跌破5000元，公司駁斥消息不實，市場反應兩極。

三星喊2029晶圓代工客戶增至4倍⋯劍指AI、HPC市場！網笑：彎道超車台積電

AI晶片需求持續升溫，晶圓代工市場競爭也更加激烈。三星電子最新喊出中長期擴客目標，預計到2029年，晶圓代工客戶數將增加至2017年的約4倍，並大幅提高AI、高效能運算（HPC）相關業務比重，希望逐步降低對手機市場的依賴。消息曝光後也在PTT股板掀起熱議，不少網友再次提起三星過去多次挑戰台積電的「彎道超車」話題。

美債殖利率再走高！網喊「債蛙救命」：5％以上甜甜價來了？

美伊局勢再度牽動全球金融市場。美國總統川普拒絕伊朗最新提案後，國際油價重新走高，市場擔憂能源價格可能再度推升通膨，美債也面臨新一波賣壓。根據彭博報導，美伊目前在荷莫茲海峽、經濟制裁等議題上仍存在明顯分歧，川普雖表示預期本周會恢復談判，但雙方能否達成協議仍存在高度不確定性。

乖乖94.3％員工挺罷工！網笑「晶片護身符」成AI產業鏈最大利空

台灣科技業熟悉的「綠色乖乖」爆發勞資爭議！乖乖中壢廠土地及廠房今年7月底以56.72億元出售給日月光半導體，後續又宣布工廠將遷往新竹，由於部分員工表示事前並不知情，加上薪資、資深員工安置及遷廠補償等問題未能取得共識，工會最終以94.3%同意率通過罷工投票。消息曝光後，不只引發台灣網友熱議，更因乖乖特殊的「晶片護身符」文化受到美國科技媒體關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。