股市一天賺到一個月薪水就能退休？4％法則試算：先看能否承受2.4倍月薪波動

我常常看到有人說，「我一個月／一個禮拜／一天就在股市賺到一個月的薪水，應該可以退休了吧？」

但是這樣的波動承受度，真的足以退休嗎？

假設平均一天的漲跌幅為1%，平均一個月的漲跌幅為5%。

又假設退休後，每個月的花費會等於目前的月薪。

再以「4%法則」計算，退休金會等於「月薪 x 12 x 25」。

假設退休金八成投入股市，一天可以承受的波動就會是： （月薪 x 12 x 25） x 80% x 1% = 2.4倍月薪 一個月可以承受的波動就會是： （月薪 x 12 x 25） x 80% x 5% = 12倍月薪

所以如果真的希望退休後，每個月要跟現在的月薪維持同等的收入，只看到自己一個月內就賺到一個月的薪水，還是遠遠不夠的，因為你同時也要想到，一個月內也有機會賠掉一個月的薪水。

如果要想在退休後，平均的報酬要能打平目前的月薪，每天至少要能承受超過兩倍月薪的波動，一個月也要能承受相當於年薪的波動。

很多人希望退休後，可以安心的靠被動收入過生活，但沒有想到的是，資產的波動程度，會比自己想像的還要大。

但也不代表波動程度大，就無法安心的生活，波動承受度是在退休前就要一點一點累積而來，而不是等到退休時累積一大筆資金，再一口氣投入並承受波動。就好像練肌肉一樣，重量是一點一點加上去的。

所以退休前，不只要靠時間的複利累積資產，也要靠時間慢慢練大自己的「波動肌肉」，才能真正在退休後面對波動時感到安心。

◎本文獲 拳四郎財務自由之路 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。