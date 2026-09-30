聯發科昨重挫7.1％失守5000元！市場瘋傳Google TPU「掉單」 公司駁斥：不實傳言

聯發科（2454）29日遭「掉單」傳聞重擊，市場傳出終端客戶對採用聯發科晶片態度轉趨猶豫，可能更傾向選擇已有成熟量產經驗的博通（Broadcom）、邁威爾（Marvell），消息衝擊聯發科股價，終場重挫7.1%、收在4910元，跌破5000元大關。對於相關傳言，聯發科則明確回應為「不實傳言」。

市場此次擔憂主要集中在Google新一代TPU業務。聯發科目前為Google TPU v8、v9主要供應商之一，但市場一度傳出Google可能調整部分訂單，加上晶片開發進度等疑慮發酵，讓聯發科股價在盤中迅速走弱。不過這些「掉單」說法目前已遭聯發科否認。

事實上，聯發科先前持續釋出對AI ASIC業務的正面展望。執行長蔡力行在8月法說會將AI ASIC市占率目標由10%至15%提高至15%至20%，並預估明年AI ASIC可服務市場規模（SAM）達800億美元；本月初也重申，首款AI加速器ASIC預計第四季進入量產，今年資料中心相關營收可望超過20億美元。

消息傳到PTT股板後，網友反應相當兩極。部分投資人認為這類「鬼故事」過去也曾出現，留言「考古題，跌就是買」、「短線不安定籌碼被嚇出去也好」、「這種時候只恨自己買得不夠多」，有人甚至期待股價在公司澄清後反彈。

但另一派網友反而因為聯發科出面澄清更加謹慎，留言「那就是了，還特別說明」、「特別發聲明，再一根」、「急了」，也有人注意到外資賣超情況。至於Google TPU訂單後續是否真的出現變化，目前聯發科公開說法仍是相關「掉單」消息為不實傳言，市場傳聞並未獲公司證實。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。