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美債殖利率再走高！網喊「債蛙救命」：5％以上甜甜價來了？

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊局勢推升油價與通膨疑慮，美債殖利率再攀高；PTT網友熱議5%是否成甜甜價，亦提醒長債價格波動風險。 路透
美伊局勢推升油價與通膨疑慮，美債殖利率再攀高；PTT網友熱議5%是否成甜甜價，亦提醒長債價格波動風險。 路透

美伊局勢再度牽動全球金融市場美國總統川普拒絕伊朗最新提案後，國際油價重新走高，市場擔憂能源價格可能再度推升通膨，美債也面臨新一波賣壓。根據彭博報導，美伊目前在荷莫茲海峽、經濟制裁等議題上仍存在明顯分歧，川普雖表示預期本周會恢復談判，但雙方能否達成協議仍存在高度不確定性。

受到油價與通膨預期影響，美債殖利率近期再度攀高，其中短天期債券也承受賣壓。事實上，美債市場9月以來波動已明顯加劇，30年期美債殖利率日前一度升至2004年以來高點，10年期殖利率也觸及2007年以來高位；美國財長貝森特則表示，美債市場仍處於「非常良好」狀態，但也坦言近期債券與能源價格呈現異常高的連動性。

消息傳到PTT股板後，不少網友第一時間把焦點放在「債蛙」身上，有人笑喊「99美債」、「套著配都舒服」、「5%五萬、6%六萬」，也有人開始認真討論，殖利率升到5%以上後是否逐漸具備吸引力，甚至直呼「還不抄底，比股票好賺」。部分網友則認為，相較長債承受較大的價格波動，現階段短天期美債的利率已相當高，可能更符合只想領息、不想承擔太多久期風險的投資人。

不過，另一派網友對長天期美債仍相當保守，尤其不少人在2022年至2024年間就曾因「降息題材」進場，結果隨殖利率持續墊高，債券價格長期承壓，因此有人感嘆「記住2022跟你說美債送分題的」、「抱了兩年還是認賠」，也有人指出，美債並非只看票息，若買的是長天期債券ETF，一旦市場利率繼續上升，淨值仍可能出現明顯修正。

此外，也有網友提醒，現在最大的變數不只是聯準會何時降息，而是油價、通膨與美國財政問題是否持續推升長端殖利率。近期油價重新逼近高檔，加上美伊談判仍充滿變數，債市短期恐怕仍難脫離震盪。彭博近期也指出，能源價格上漲已成為債券市場的重要壓力來源。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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