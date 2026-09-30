三星喊2029晶圓代工客戶增至4倍⋯劍指AI、HPC市場！網笑：彎道超車台積電

AI晶片需求持續升溫，晶圓代工市場競爭也更加激烈。三星電子最新喊出中長期擴客目標，預計到2029年，晶圓代工客戶數將增加至2017年的約4倍，並大幅提高AI、高效能運算（HPC）相關業務比重，希望逐步降低對手機市場的依賴。消息曝光後也在PTT股板掀起熱議，不少網友再次提起三星過去多次挑戰台積電的「彎道超車」話題。

根據韓媒報導，三星電子晶圓代工事業部高層表示，以2017年晶圓代工事業獨立成軍時為基準，目前客戶數已成長至約3倍，預計2029年進一步提高到約4倍。業務結構也將明顯轉向HPC，相關營收占比從2017年的5%，目前已提高至28%，三星更設定2029年達66%的目標，屆時HPC客戶數也預計占整體客戶一半以上。

三星也持續推進先進製程布局，規劃2028年量產第三代2奈米製程，2029年再推進1.4奈米，同時擴充美國德州泰勒廠產能，藉此爭取AI加速器、伺服器CPU、GPU等高階晶片訂單。三星希望透過先進製程、GAA電晶體與封裝技術整合，進一步切入HPC市場，與現有手機晶片為主的客戶結構做出區隔。

對此，PTT網友反應相當熱烈，不少人第一時間笑稱「彎道超車又來了」、「請問這是第幾封戰書」、「每年都在喊」，也有人認為，單純比較客戶數意義有限，真正關鍵仍在先進製程良率、量產能力及客戶實際下單規模。甚至有網友直言，「餅變大，大家都有得吃」，認為AI市場快速成長之下，三星增加客戶未必代表台積電訂單就會同步減少。

不過，也有部分網友認為三星仍握有自身優勢，尤其同時具備記憶體、HBM、晶圓代工與先進封裝能力，若未來能將不同產品整合成一站式服務，對部分AI客戶仍具有吸引力；也有人提出，三星可以利用記憶體供應優勢強化晶圓代工競爭力。三星近期也持續加碼AI產業鏈，旗下三星電機宣布投入約6.78兆韓元擴充AI伺服器用FC-BGA產能，顯示集團正在同步加大AI基礎建設相關布局。

整體而言，網友對三星2029年目標多抱持觀望態度，一方面認為AI、HPC市場持續擴大，三星確實有機會取得更多訂單；另一方面也認為「客戶數增至4倍」與市占、營收成長不能直接畫上等號，最終仍得回到先進製程良率、量產速度及實際接單成果。

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