乖乖94.3％員工挺罷工！網笑「晶片護身符」成AI產業鏈最大利空

台灣科技業熟悉的「綠色乖乖」爆發勞資爭議！乖乖中壢廠土地及廠房今年7月底以56.72億元出售給日月光半導體，後續又宣布工廠將遷往新竹，由於部分員工表示事前並不知情，加上薪資、資深員工安置及遷廠補償等問題未能取得共識，工會最終以94.3%同意率通過罷工投票。消息曝光後，不只引發台灣網友熱議，更因乖乖特殊的「晶片護身符」文化受到美國科技媒體關注。

乖乖中壢廠自1968年成立，三地集團2019年收購乖乖後，今年7月30日出售中壢廠土地及建物，直到9月1日進一步宣布遷往新竹。根據報導，158名工會員工中，超過50人年資逾30年，面對工作地點改變，工會要求資方改善薪資待遇、提出高於法定標準的資遣或關廠補償，並提供交通或住宿補貼，同時希望各項承諾以書面方式確認。

雙方歷經協商仍未化解歧見，9月18日工會舉行罷工投票，158名會員中有149票同意、2票反對及2張廢票，同意率達94.3%，依法取得罷工權。不過，取得罷工權並不代表立即停工，目前實際罷工日期尚未確定，勞資雙方仍持續協商，因此乖乖產品是否真的會受到供應影響，目前仍無法確定。

有趣的是，消息傳到PTT股板後，討論焦點幾乎全被「綠色乖乖」與半導體產業的特殊連結搶走。由於不少科技廠、實驗室及機房習慣在設備旁擺放綠色包裝的奶油椰子乖乖，象徵希望機台「乖乖運作」，網友紛紛開玩笑表示「AI產業鏈最大利空」、「沒有乖乖，機台不乖乖」、「台積電良率的秘密出現危機」，甚至有人戲稱這才是足以「動搖國本」的黑天鵝事件。

玩笑之外，也有網友將焦點拉回勞資問題，認為食品業不少資深員工薪資與電子業存在明顯落差，廠區搬遷更直接影響長期在中壢工作的員工；另有人認為，乖乖並未宣布停止生產，即使未來真的發動罷工，是否會造成市場缺貨仍有待觀察。從土地出售、工廠搬遷一路延燒到罷工投票，如今更因「乖乖文化」登上外媒，原本單純的勞資爭議，也意外成為台灣科技圈最具話題性的「機台護身符危機」。

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