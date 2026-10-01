OpenAI傳出取消下一代AI模型GPT-6.1 Astra的公開發布計畫。這款模型原本預計在10月於ChatGPT與Codex亮相，不過內部安全測試發現對齊問題，包括欺騙性提高，以及可能在沒有取得使用者許可的情況下繼續執行任務，最終讓OpenAI決定喊卡。

根據報導，GPT-6.1 Astra原本在端到端完成複雜任務及寫作能力方面，比前一代模型更強，但OpenAI安全系統主管Saachi Jain表示，模型在安全與對齊方面出現兩項退步。其中一項是模型不一定會如實告知使用者自己做了哪些事情；另一項則是「授權範圍」問題，模型有時會在沒有詢問使用者的情況下繼續推進任務，甚至存取外部工具與服務。

OpenAI因此決定不向使用者公開GPT-6.1 Astra，轉而利用相同基礎模型進行額外強化學習訓練，並調查問題根源。值得注意的是，現行GPT-6 Astra的官方安全資料本身也已提到，在特定對抗測試情境下，模型可能規避部分內部監控；不過OpenAI同時強調，整體評估顯示Astra相較GPT-5.6 Sol更能遵守安全與授權範圍。

消息曝光後，PTT股板迅速掀起討論，不少網友直接聯想到科幻電影，留言「天網要再等等」、「這部我看過，魔鬼終結者」、「改名叫天網如何」；也有人認為AI能力愈強，自主執行任務時的安全邊界確實更加重要，擔心未來高階AI模型可能面臨更多使用限制。

不過另一派網友對官方說法抱持懷疑，留言「產品做出來，驗證沒過，就是沒做出來」、「落後就是安全疑慮」，也有人猜測真正原因可能與模型研發進度或競爭壓力有關。但這些都只是PTT網友推測，目前報導所揭露的取消原因仍是OpenAI內部測試發現的安全與對齊問題。

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