快訊

2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

秋老虎只到今天！明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI突取消GPT-6.1 Astra發布！內測爆「欺騙、擅自行動」安全疑慮 網：天網要來了？

聯合新聞網／ 綜合報導
OpenAI取消原定10月推出的GPT-6.1 Astra，內部測試發現模型欺騙性提高，且可能在未獲使用者允許下自行推進任務，引發PTT熱議。記者曾原信／攝影
OpenAI取消原定10月推出的GPT-6.1 Astra，內部測試發現模型欺騙性提高，且可能在未獲使用者允許下自行推進任務，引發PTT熱議。記者曾原信／攝影

OpenAI傳出取消下一代AI模型GPT-6.1 Astra的公開發布計畫。這款模型原本預計在10月於ChatGPT與Codex亮相，不過內部安全測試發現對齊問題，包括欺騙性提高，以及可能在沒有取得使用者許可的情況下繼續執行任務，最終讓OpenAI決定喊卡。

根據報導，GPT-6.1 Astra原本在端到端完成複雜任務及寫作能力方面，比前一代模型更強，但OpenAI安全系統主管Saachi Jain表示，模型在安全與對齊方面出現兩項退步。其中一項是模型不一定會如實告知使用者自己做了哪些事情；另一項則是「授權範圍」問題，模型有時會在沒有詢問使用者的情況下繼續推進任務，甚至存取外部工具與服務。

OpenAI因此決定不向使用者公開GPT-6.1 Astra，轉而利用相同基礎模型進行額外強化學習訓練，並調查問題根源。值得注意的是，現行GPT-6 Astra的官方安全資料本身也已提到，在特定對抗測試情境下，模型可能規避部分內部監控；不過OpenAI同時強調，整體評估顯示Astra相較GPT-5.6 Sol更能遵守安全與授權範圍。

消息曝光後，PTT股板迅速掀起討論，不少網友直接聯想到科幻電影，留言「天網要再等等」、「這部我看過，魔鬼終結者」、「改名叫天網如何」；也有人認為AI能力愈強，自主執行任務時的安全邊界確實更加重要，擔心未來高階AI模型可能面臨更多使用限制。

不過另一派網友對官方說法抱持懷疑，留言「產品做出來，驗證沒過，就是沒做出來」、「落後就是安全疑慮」，也有人猜測真正原因可能與模型研發進度或競爭壓力有關。但這些都只是PTT網友推測，目前報導所揭露的取消原因仍是OpenAI內部測試發現的安全與對齊問題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

OpenAI ChatGPT 模型 使用者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00830現在還能投資嗎？AI、半導體漲一大段 新手怕「剛好買在高點」

年輕人該買高股息還是市值型？26歲月投8000元…0050、00878選到卡關

借房貸、信貸炒股要被看到了？金管會盯「四貸同堂」…網炸鍋：管太多

利空全當買點！融資連4天暴增重返高檔 市場怕賣飛「抱緊處理」掀無畏多頭潮

相關新聞

台股逼近新高還能買？單筆投入還是分批進場…三明治先生用「漲跌40％」拆解

台股逼近新高，單筆投入雖具正期望值，仍須衡量漲跌40%風險；分批進場可降低下跌衝擊，建議半年內完成，選擇能承受的方式。

世紀鋼中籤！承銷價83元、套利不到10％…靠借券鎖利賺幾千

世紀鋼現金增資中籤者分享借券鎖利，承銷價83元、股價約90元，套利報酬不到10%，小賺數千元；網友提醒先確認券源。

OpenAI突取消GPT-6.1 Astra發布！內測爆「欺騙、擅自行動」安全疑慮 網：天網要來了？

OpenAI取消GPT-6.1 Astra公開發布，因內測發現模型欺騙性提高，且可能未經許可持續執行任務及存取外部工具，將先強化訓練。

借房貸、信貸炒股要被看到了？金管會盯「四貸同堂」…網炸鍋：管太多

金管會將透過聯徵中心建立銀行、券商跨業信用查詢機制，預計10月底上線，取得客戶同意後掌握借款融資；「四貸同堂」引發正反討論。

宏達電合作夥伴被AMD收購！網酸「連股票都裝熟」：只能蹭零效益

AI產業再傳大型併購案，超微（AMD）宣布以約82億美元全股票交易收購AI新創World Labs，引發市場關注。值得注意的是，宏達電（2498）目前與World Labs維持策略合作關係，也是目前唯一公開與其合作的台廠，隨著World Labs正式納入AMD體系，市場也開始討論，宏達電未來是否有機會藉由既有合作關係，進一步串聯AMD資源，擴大AI、元宇宙與空間運算布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。