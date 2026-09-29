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教宗良十四世公開點名黃仁勳！質疑低估AI失控風險 網酸爆：管太寬？

聯合新聞網／ 綜合報導
教宗良十四世公開質疑黃仁勳對AI安全的態度，呼籲正視AI可能帶來的風險；消息曝光後，PTT網友則狂刷「教宗也懂AI？」掀起熱議。（路透）
教宗良十四世公開質疑黃仁勳對AI安全的態度，呼籲正視AI可能帶來的風險；消息曝光後，PTT網友則狂刷「教宗也懂AI？」掀起熱議。（路透）

AI安全議題戰火意外燒到輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳教宗良十四世28日罕見公開點名黃仁勳，質疑他對AI安全究竟有多重視，並呼籲外界正視AI專家對失控風險提出的警告。就在同一天，輝達才宣布推出新的AI安全工具「開放代理安全平台」，希望替AI代理設定權限與安全界線。

良十四世表示，他已注意到輝達推出AI安全工具，但黃仁勳另一方面又主張不應對AI設下過多限制，也不支持增加政府監管，因此對他的AI安全立場提出質疑。良十四世強調，自己並未因AI發展陷入恐慌，但認為專家提出的疑慮值得嚴肅討論。

輝達最新推出的安全平台主要透過權限限制與即時監控，避免AI代理執行超出授權範圍的行動，一旦偵測異常，最快可在數毫秒內隔離。目前已有超過100個組織採用，包括Microsoft、Perplexity、Accenture及JPMorgan Chase，平台也能擴充至Arm、Intel等其他公司的運算平台。

消息曝光後，PTT討論卻幾乎歪樓，不少網友第一時間反問「教宗也懂AI？」、「管太寬了吧」，甚至有人形容成「AI教皇vs人類教皇」、「宗教教父V.S AI教父」，質疑宗教領袖是否應直接介入AI技術與監管議題。

不過也有少數留言認為AI確實存在失控可能，安全問題並非完全不能討論，只是對由教宗公開點名黃仁勳感到意外。有人更把這場爭論形容成科技與宗教的正面交鋒，甚至笑稱「連教皇都參戰」，讓黃仁勳與AI監管之爭意外成為股板熱門話題。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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