聯發科盤中暴跌近7％跌破5000元！Google TPU「掉單鬼故事」再起 PTT：考古題又來了？

聯發科（2454）今（29）日股價突然重挫，早盤一度暴跌近7%，跌破5000元大關，市場也再度傳出Google TPU訂單可能生變。聯發科先前成功打破博通長期供應局面，拿下Google v8t與v9 TPU訂單，但最新市場傳言指出，終端客戶對採用聯發科晶片仍有疑慮，較傾向選擇已有成熟量產實績的博通與邁威爾。

市場更傳出，Google可能將搭載HBM4e的v9版本轉交邁威爾，至於v8晶片，聯發科今年交付樣品的可能性不高，最快可能延至2027年第二季。另有傳言指出，聯發科面臨多次流片失利、晶片實測效能未達預期、SerDes研發，以及多晶片電壓除錯等問題，使Google TPU開發時程面臨延遲風險。不過上述內容目前均屬市場傳聞。

聯發科本身對ASIC業務仍抱持信心，預估首款AI加速器ASIC將於第四季進入量產，今年資料中心相關營收可望超過20億美元，並預期明年進入成長爆發期。聯發科上月底也完成39億美元海外可轉債募資，其中輝達投資35億美元，Google同樣參與此次募資。

消息曝光後，PTT不少網友第一時間想到先前類似的「掉單」傳聞，有人直呼「考古題，趕快上車」、「八月中才傳出掉單鬼故事，怎麼九月又來一次」，也有人認為股價漲多後只是市場替下跌尋找理由，直言「每次都掉單但股價一直創高」、「先讓子彈飛幾天」。

不過，也有網友認為這次傳聞與單純「被搶單」不同，真正需要觀察的是聯發科拿到訂單後的開發與量產進度，若技術問題確實造成時程延遲，影響可能不同。也有人選擇先觀望，認為「重點是拉回多少進場」，讓這波近7%的急殺究竟是「鬼故事洗盤」還是基本面出現變數，成為市場討論焦點。

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