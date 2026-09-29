台積電美國第二園區曝光？傳德州再蓋6座先進廠 投資額恐超車亞利桑那

台積電（2330）美國布局傳出可能再擴大。半導體設備業界傳出，台積電繼亞利桑那州之後，正評估啟動美國第二園區建廠計畫，可能再興建6座先進晶圓廠，其中德州達拉斯呼聲最高，總投資金額估計甚至可能超越亞利桑那州的2650億美元。不過截至報導截稿前，台積電並未回應相關消息。

供應鏈業者透露，近期業界陸續傳出台積電赴德州設廠的消息，多家供應商都曾聽聞相關說法，但目前尚未收到台積電要求預做準備的通知。至於達拉斯是否確定出線，供應鏈認為評估已進入尾聲，但台積電董事會仍未拍板，因此第二園區與6座晶圓廠目前仍停留在業界傳聞及評估階段。

台積電目前在亞利桑那州的總投資額已提高至2650億美元，規劃6座晶圓廠、2座先進封裝廠及1座研發中心。報導指出，若第二園區落腳德州，由於後續建廠將邁入更先進製程，投資規模可能超越亞利桑那；達拉斯及北德州本身也已有德儀、三星等半導體與科技業聚落，環球晶更在達拉斯北部謝爾曼市興建12吋矽晶圓廠。

消息曝光後，PTT網友看法明顯分成兩派。支持海外擴產的一方認為，AI需求持續成長，美國又是重要客戶市場，在當地增加產能有助貼近客戶，也有人直言「台積電赴美就是噴」、「持續拉開跟三星、Intel的差距」，甚至認為全球AI需求增加，單靠台灣產能未必足以供應。

另一派網友則擔心先進製程持續赴美，可能影響台灣半導體產業的戰略地位，留言出現「矽盾越來越薄了」、「請正名美積電」等聲音，也有人質疑美國設廠成本與缺工問題。不過也有網友反駁，台積電並非停止台灣投資，海外擴廠與台灣擴產可以同時進行；在第二園區尚未正式拍板前，市場也持續關注這項美國製造計畫最終是否成真。

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