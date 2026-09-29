台股4萬8高檔怎麼買？杜金龍點名聯電、友達「便當股」 曝3000點洗盤不用怕

台股站上4萬8千點後進入高檔震盪，面對國際油價、美債殖利率及美伊局勢等變數，投資人也開始關注第四季行情如何布局。資深分析師杜金龍對後市抱持樂觀看法，認為從基本面、歷史勝率及波浪理論觀察，第四季到明年第一季進入傳統旺季，即使大盤拉回，也可視為尋找進場機會的時點。台股連假前9月24日收在48024.6點。

杜金龍認為，若台股持續往5萬點靠近並遇到壓力，可能以約3000點的箱型區間進行「健康洗盤」，並看好AI半導體、金融與塑化三大主流。他將第四季行情形容為「送分題」，認為大盤出現拉回時，反而可以留意相關族群布局機會。不過，這些點位與行情走勢仍屬杜金龍個人分析，並非確定結果。

個股方面，杜金龍點名聯電（2303）與友達（2409）為短線「便當股」。他認為聯電目前維持「一底比一底高」的偏多架構，若後續放量突破前高，有機會挑戰188元歷史高點；友達近期最高則來到36.65元，具備向上波段慣性，短線投資人可設定價格區間，在盤整震盪中尋找價差機會。友達9月22日確實曾攻上36.65元漲停，但連假前外資也大舉賣超友達8萬張、聯電3.5萬張。

不過，PTT網友對這套「便當股」說法反應兩極。有人看到聯電、友達被點名後喊「99聯電」、「好的，友達88」，也有人準備等待拉回進場；但更多留言對預測抱持保留態度，直言「他說的都是過去、曾經，不代表未來」、「反著看」，還有人直接酸「聯電、友達，被吃便當還差不多」。

至於大盤後續，留言區同樣沒有一致答案，有人認為短線仍可能拉回數百點，也有人把震盪視為正常修正。相較於杜金龍看好第四季旺季、認為約3000點回檔屬於健康洗盤，部分網友則質疑歷史經驗未必能直接套用到未來行情，讓「高檔該續抱還是先降風險」再度成為討論焦點。

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