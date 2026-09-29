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台股連假後變盤？郭哲榮點名通膨、AI兩大關鍵 喊話「現在跌是跌假的」

聯合新聞網／ 綜合報導
郭哲榮認為台股連假後不排除出現補跌，但將時間拉長至年底，通膨升息與AI是否放緩才是兩大關鍵，並預期1個月內台股有望轉強。（聯合報系資料照片）
郭哲榮認為台股連假後不排除出現補跌，但將時間拉長至年底，通膨升息與AI是否放緩才是兩大關鍵，並預期1個月內台股有望轉強。（聯合報系資料照片）

中秋連假結束，台股今（29）日重新開市，市場焦點也從「是否出現補跌」轉向後續行情。摩爾投顧投資長郭哲榮在開盤前曾表示，受到亞洲股市走弱影響，台股短線不排除出現較大震盪，但他坦言「我沒辦法預測明天」；若把時間拉長至年底，真正需要觀察的是美國通膨升息，以及AI產業是否放緩兩大關鍵。

若把時間拉長至年底，郭哲榮認為目前市場主要面臨兩大問題，包括美國通膨與升息壓力，以及AI產業是否開始放緩。他認為通膨若持續過高，可能帶來升息與資金撤出股市的壓力；至於AI部分，他以xAI Grok、OpenAI GPT及Anthropic Claude持續推出新模型為例，認為AI發展目前仍未明顯放緩。

另一項受到郭哲榮關注的變數則是美伊局勢。他預期川普未來1個月可能接受伊朗和解方案，進一步讓荷莫茲海峽重新開放，因此仍維持台股年底5萬點及「1個月內台灣股市會噴出去」的看法。不過，川普目前已公開拒絕伊朗最新提案，美伊則仍透過調解方接觸，因此郭哲榮對未來1個月局勢的判斷仍屬個人預測。

消息曝光後，PTT網友對連假後行情看法分歧。有人擔心「中秋崩盤」、「先回39000」，也有人認為千點跌幅以目前指數水位來看並不算大，直言「一千點也才不到3%」、「跌不就再補買而已」，甚至有投資人表示若真的下跌1000點，反而準備進場加碼。

也有不少網友把焦點放在郭哲榮的多頭預測，有人喊「跌一千再噴」、「相信哲哲」，也有人質疑「現在還有誰在討論AI放緩」，或認為美伊談判仍有不少變數。另有網友注意到郭哲榮這次並未直接預測隔日漲跌，對於台股究竟是連假後補跌，還是開低後迅速收復失土，留言區也形成多空兩派討論。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

通膨 郭哲榮 變盤 台股 升息

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台股連假後變盤？郭哲榮點名通膨、AI兩大關鍵 喊話「現在跌是跌假的」

郭哲榮指出，年底台股須觀察美國通膨升息與AI是否放緩；他維持年底5萬點看法，網友對連假後行情多空分歧。

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