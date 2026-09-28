台股前8月狂漲75.9％「餐飲卻無感」！營收僅增3.7％ 網點破：有錢也只有一個胃

台股近年一路創高，財富效應卻沒有明顯反映在餐飲消費。統計顯示，台股今年前8月平均指數較去年同期大漲75.9%，但餐飲業營收僅年增3.7%，若再考量漲價因素，實際成長更加有限。

台灣餐飲業在疫情解封後曾迎來爆發成長，2022、2023年營收分別年增19.1%、20.4%，2023年更首度突破兆元；但2024年增幅降至3.6%、2025年剩2.9%。其中占餐飲業近8成的餐館業，今年前8月也僅成長2.7%。

台股與餐飲消費形成巨大落差，也引發PTT熱議。有網友認為「頂端的人錢賺再多一天也是吃三餐」、「有錢人也是吃一碗滷肉飯，難道要吃三碗」，認為股票資產增加，本來就不代表餐飲支出會等比例成長。

也有人將原因指向物價與消費習慣改變，直言「漲價到沒人要吃了」、「每間菜色都差不多」，還有人認為房貸、養生需求等因素，都可能讓消費者即使資產增加，也不一定願意把更多錢花在餐廳。

不過，也有網友質疑直接拿股市漲幅與餐飲營收相比並不恰當，更有人觀察到熱門餐廳假日依舊一位難求。台股創高究竟有沒有帶動消費，從留言來看，不少人認為與其看整體餐飲營收，更值得觀察資金究竟流向哪些消費市場。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。